HABER

Film yapımcılarının yeni çekim merkezi: Zazadin Hanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtması nedeniyle birçok film yapımcısının gözde mekanları arasında yer alıyor - Film yapımcısı Tamer Yiğit: - "Tarihi film çekmek istiyorsanız zaten Konya bunun üslerinden biridir. Konya'nın tarihi yapıları doğal bir film üssü. Bunlardan biri de Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından Zazadin Hanı'dır. Bu hanı yıllardır tüm yapımlarımızda kullanıyoruz"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya'da inşa edilen en büyük kervansaray Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor.

Aksaray-Konya kara yolu yakınlarında bulunan han, dönemin önemli ticaret merkezleri arasında gösteriliyor.

Mescidi, özel odaları, hamamı, ambarı, deposu, ahırları ve geniş avlusuyla ihtişamlı şekilde ayakta duran han, tarihi film çeken birçok yapımcının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Film yapımcısı Tamer Yiğit, AA muhabirine, hanın birçok film yapımcısı tarafından tercih edilen mekanlar arasında olduğunu söyledi.

Konya'nın sinema yapımcıları açısından doğal bir plato olduğunu dile getiren Yiğit, Selçuklu'ya başkentlik yapmış kentteki hanın çevresinde başka yapıların bulunmamasını da çekim sırasında açının bozulmaması adına avantaj olarak gördüklerini dile getirdi.

"Sinemacılar açısından bakacak olursak Konya'da çok kısa mesafede çok farklı mekanlara ulaşabiliyorsunuz." diyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Tarihi film çekmek istiyorsanız zaten Konya bunun üslerinden biridir. Konya'nın tarihi yapıları doğal bir film üssü özelliği taşıyor. Bunlardan biri de Anadolu'nun en büyük kervansaraylarından Zazadin Hanı'dır. Bu hanı yıllardır tüm yapımlarımızda kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl TRT'de yayınlanan ve Türkiye'nin en önemli belgesel projelerinden biri olan 13 bölümlük 'Kervan'ı bu handa çektik. Geçtiğimiz haftalarda 'İhtiyarlar Taburu' isimli uzun metrajlı filmimize yine bu han ev sahipliği yaptı. Geçen yıl vizyona giren 'Direniş Karatay' filminin çekimleri de burada yapıldı."

- "Konya'yı sinema üssü yapabiliriz"

Yiğit, izleyicilerden son derece olumlu dönüşler aldıklarına işaret ederek, "Burada çok sayıda kısa ve uzun metrajlı film çekildi, çekilmeye de devam ediyor. Hanın hem açık hem de kapalı alanının olması sinema yapımcıları açısından önemli avantaj. Buradan yapımcı arkadaşlarıma sesleniyorum, birçok imkana sahip Konya'yı sinema üssü yapabiliriz." diye konuştu.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç de Zazadin Hanı'nın geniş kapsamlı restorasyonun ardından turizme açıldığını ifade etti.

Hanın içerisine çok fazla müdahale edilmediğinden özellikle tarihi filmlerin çekimleri için cazip olduğunu anlatan Genç, "Tarihi mekanların aslına uygun olarak filmlerde gösterilmesi adına çekimler burada yapılıyor. İnşallah gerek film yapımcılarının gerekse ziyaretçilerin hana talebi daha da artar ve turizm açısından daha önemli hale gelir." dedi.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdiTarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına, kadın eli değdi
Kırşehir'de dolu ve yağmur etkili olduKırşehir'de dolu ve yağmur etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plato Selçuklu sinema Zazadin Hanı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.