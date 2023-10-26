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Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya unutamayacağı bir oyun oynadılar: "Beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu"

26.10.2023 10:18 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yaşanan filmlere konu olacak olay, sağlık çalışanı Fatih Çağlar'ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı... Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir oyun oynadı. Hatta dolandırıcıya tek kuruş kaptırmadan dolandırıcının parasını aldı! İlginç olayı anlatan Çağlar, "Beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu. Ben de onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim" ifadelerini kullandı.

Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya unutamayacağı bir oyun oynadılar: "Beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu"

Son zamanların en ilginç telefon dolandırıcılığı vakası Sivas’ta yaşandı. Bu kez alışılageldiği gibi dolandırıcılar mağdur edemedi tam aksine mağdur edilmek istenen vatandaş kurnazlığı sayesinde tek kuruş kaptırmadan dolandırıcıdan para almayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 35 yaşındaki sağlık çalışanı Fatih Çağlar filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikâyesine imza attı. Olay Çağlar’ın kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranmasıyla başladı. Arayan kişi Çağlar’ın banka hesabı üzerinden birçok kişinin dolandırıldığını, konuyu soruşturduğunu söyledi.

UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERDİLER

Dolandırılmak istendiğini ilk anda fark eden Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutulmayacak bir oyun oynadı. Çağlar’ın bir arkadaşı patronu, bir arkadaşı taksici, bir arkadaşı ise banka görevlisi oldu.

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“SENİN PARA İLE KAHVE İÇTİK, HAKKINI HELAL ET”

Çağlar ve dolandırıcı arasında telefon trafiği yaklaşık 1 hafta sürdü. Çağlar dolandırıcıyı, saf olduğu konusunda ikna etti. Dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180 bin TL kredi kullandığına inandırdı. Ancak banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyledi.

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Buna inanan dolandırıcı Çağlar’a 200 TL para gönderdi. Çağlar ve arkadaşları ise 180 bin TL’lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğraflarını gönderip, “Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et” şeklinde mesaj attılar.

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"BENİ TEBRİK EDİP ‘BUNU NASIL BAŞARDIN?’ DİYE SORDU"

Öfkelenen dolandırıcı ilk önce tepki gösterirken daha sonra Çağlar’ı tebrik edip gönderdiği 200 TL’yi de helal ettiğini söyledi.

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Çağlar gerçekleştirdiği başarılı operasyonu sırasıyla anlatarak, dolandırıcının dolandırıldığını anladığında ondan helallik istediğini belirtip, “Helal et dedim. Etmeyeceğini söyledi.

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Sonra beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu. Ben de onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL’yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz.

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Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik” dedi.

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ARTIK DOLANDIRICILARIN DA DİKKAT ETMESİ LAZIM"

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun uyarısında bulunan Çağlar, artık dolandırıcılarında dikkat etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bunlar halen polis ve savcı olarak vatandaşlarımızı arayıp dolandırabiliyor. 20 yıldır aynı numara. Bunlara artık inanılmaması lazım. Hiçbir savcı, hakim insanları cep telefonuyla arayarak para istemez. Dikkatli olmak lazım. Artık dolandırıcıların da dikkat etmesi lazım.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas

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