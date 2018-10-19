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Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Yıllar önce çalışmak için Almanya'ya giden Rezzan Acül, iş adamı Halim Bükcüoğlu ile yasak aşk yaşayıp hamile kaldı. Türkiye'ye döndükten sonra dünyaya getirdiği bebeğini kocasının üzerine kaydettirdi. Çocuğuna, öz babası Halim Bükcüoğlu'nu "Bir yakınım" diye tanıttı. Yıllar sonra Aşık'ın, babalığı inkar eden Bükcüoğlu'na karşı açtığı dava sonuçlandı. Davayı kazanan Aşık şimdi 500 bin TL'lik tazminat davasının karara bağlanmasını bekliyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Berrin Aşık'ın annesi Rezzan Acül, seneler önce çalışmak için Almanya'ya gitti; ancak eşi Mehmet Acül Türkiye'de kaldı. Rezzan Acül, iddiaya göre, Almanya'da iş insanı Halim Bükcüoğlu'yla aşk yaşadı ve bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık'ı Türkiye'ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi. Bir süre sonra biyolojik baba Halim Bükcüoğlu, kızını görmek isteyip, gelince Rezzan Acül, iş insanını hem kızına hem de kocasına 'Yakınım' diye tanıttı. Böylece Bükcüoğlu, kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı; ancak Bükcüoğlu'nun isteğiyle ve bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti.

MEZAR AÇILDI, ACÜL'ÜN BABASI OLMADIĞI BELİRLENDİ

Kafası karışan Berrin Aşık daha sonra İzmirli avukat Varol Turbay'a danıştı. Aşık, 2012 yılında, Halim Bükcüoğlu'na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle, 500 bin TL'lik tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı. Babalık davasının görüldüğü İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nin kararıyla 19 yıl önce ölen Mehmet Acül'ün mezarı 2014 yılında açıldı. Doku örnekleri alınan Acül'ün, Berrin Aşık'ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bu kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme heyeti, yaklaşık 1 sene önce Halim Bükcüoğlu'dan kan ve doku örneği alınıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Bükcüoğlu, 8 ay boyunca örnek vermedi. Mahkeme tarafından Bükcüoğlu hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarıldı. Bükcüoğlu,geçen mayıs ayında, İstanbul'da polis ekiplerince yakalanıp, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bükcüoğlu'dan kan ve doku örnekleri alındı.

MAHKEME, AŞIK'I HAKLI BULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin sonuçlarına göre, Halim Bükcüoğlu'nun, Berrin Aşık'ın yüzde 99,99 biyolojik babası olduğu belirlendi. DNA testinin sonucunun bildirilmesinin ardından yapılan son duruşmada hakim, Bükçüoğlu'nun, Aşık'ın babası olduğuna karar verdi.

SIRADA TAZMİNAT DAVASI VAR

Berrin Aşık, şimdi İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL tazminat istemiyle açtığı, duruşması 25 Aralık'ta yapılacak olan davanın sonucunu beklemeye başladı.Senelerdir birçok işte çalıştığını ve yoksulluk çektiğini belirten Berrin Aşık, "Ben inanmadığım bir davayı zaten açmazdım. 2 çocuğumla birlikte çok zor günler yaşadım, sonunda babam olduğu kesinleşti" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu ne ya havuz problemi gibi.. hiç bir şey anlamadım
aynı haberi kaç kere koyacaksınız acaba.iki ayda bir aynı haber burda
mynet aynı haberi kaçıncı defa veriyorsun başka haber bulamıyorsun galiba .
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