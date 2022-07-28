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  4. Filmleri aratmayan kovalamaca! Yunanistan'a kaçıyordu: Ateş açılarak durduruldu

Filmleri aratmayan kovalamaca! Yunanistan'a kaçıyordu: Ateş açılarak durduruldu

28.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu taşıdığı iddia edilen ABD bayraklı lüks yat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Ekiplerin 'dur' ihtarına yanıt vermeyen tekne Yunan kara sularına girmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ilk önce ateş açılan ardından da çarparak durdurulan lüks yat Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekildi. Lüks yatta aramaların devam ettiği bildirildi. İşte haberin detayları...

Filmleri aratmayan kovalamaca! Yunanistan'a kaçıyordu: Ateş açılarak durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen yatın kaptanı, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Yunan kara sularına kaçmaya çalıştı. Ekiplerin çarparak durdurup içindeki 4 kişiyi gözaltına aldığı yatta aramalar sürüyor.

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ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na önceki sabah Yalıkavak açıklarındaki ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, söz konusu yata 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kaptan ihtara uymadı. Sahil Güvenlik, Yunan kara sularına doğru giden yatı takibe aldı ve ateş etti.

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YUNANİSTAN'A KAÇIYORLARDI

Takip sırasında Sahil Güvenlik botu, Yunan kara sularına girmek üzereyken yata çarptı. Durdurulan yattaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Yalıkavak'ta marinaya çekilen yatta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada ilk etapta 1 cep telefonu ele geçirildi.

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Şüphelilerin üstlerinde cep telefonu olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Bodrum
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