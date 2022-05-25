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  4. Finans uzmanını hedefe koydular... 4 seferde milyonlarca lirasını dolandırdılar

Finans uzmanını hedefe koydular... 4 seferde milyonlarca lirasını dolandırdılar

25.05.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki yabancı bir bankanın yönetim kurulu üyesi olan Aysun Mercan, dolandırıcıların hedefi oldu. Finans uzmanı Mercan'ı dolandıran şüpheliler, Mercan'ın 4 seferde 15 milyon lirasını alıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Finans uzmanını hedefe koydular... 4 seferde milyonlarca lirasını dolandırdılar

Türkiye'deki bir yabancı bankanın yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan, 4 seferde 15 milyon lirasını kaptırdığı telefon dolandırıcılarından şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, finans uzmanı Mercan, sözde polisler tarafından "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" denilerek hedef alındı. Kendisini Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini iddia edip, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi.

Dolandırıcı, Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen "Kartal" parolasını söyleyen şebeke üyesine paraları teslim etti.

TÜM PARAYI DOLANDIRICILARA VERDİ

Dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin de satılması gerektiğini söyledikleri Mercan'ı, evini sattırana kadar bir ay boyunca telefonla aradı. Evi yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislerle bilgiyi paylaştıktan sonra Fatih'e giderek tüm parayı dolandırıcılara verdi.

İkametine giden Mercan, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı.

Dört seferde 15 milyon lirasını kaptıran Aysun Mercan, polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kadıköy
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