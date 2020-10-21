Finansal destekler geliyor... 21 Ekim 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 21 Ekim 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
21 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
21 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 21 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün finansal konularda kaçırdığınız bir fırsat tekrar önünüze gelebilir. Ev ve aile ile ilgili konularla ilgilenebilir, tadilatlar yaptırabilirsiniz. İş ve para konularında daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz.
Bugün araştırma, sorgulama artabilir. Şüphecilik çalışabilir. Geçmiş ilişkilerden, eski dostlardan haber gelebilir; iletişime geçebilirsiniz. Süregelen ilişkilerde sorunları çözme adına destekleyici bir gün. Partnerin ailesi ve çevresiyle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.
Bugün gündeminizdeki konulara daha detaycı yaklaşma, yavaş ilerleme, sağlam adımlar atma zamanı. İş hayatındaki karışıklıkları çözebilirsiniz. İç dünyanızda duygusal bir hassasiyet, destek ihtiyacı olabilir. Geleceğe dair umutsuzluğa düşmemeli.
Bugün önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İş anlaşmaları, iş teklifleri ve mülakatlar gündeminizde olabilir. Karşınızdakileri etkileyebilir, söz ve tavırlarınızla etkiniz altına alabilirsiniz. Eski aşklar, geçmiş ilişkiler kapınızı çalabilir.
Bugün maddi-manevi bir güçlenme içinde olacak, başarılarınızla daha güçlü hissedeceksiniz. İş hayatı ve gelecekle ilgili kaygı ve karamsarlık, yapabileceklerinizi kısıtlamanıza neden olabilir. Destek ve onaya, takdir görmeye, hakkınızın teslim edilmesine içten içe daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.
Bugün geleceğe yönelik düzenleme ve planlamalara gidebilir, aşk ilişkilerinde güçlenme ve sağlamlaşma sağlayabilirsiniz. Maddi başarılar yakalayabileceğiniz bir gün. Harcamalar yapabilirsiniz. Estetik konular gündeminizde olabilir.
Bugün iş ve özel hayatınızdaki sorumluluklar öne çıkıyor. İçten içe daha hassas ve kırılgan olabileceğiniz bir gün. İlişkilerde kırıcı olmaktan kaçınmalı, duygularınızı abartmamaya gayret göstermelisiniz. Karamsarlıktan kaçınma zamanı.
Bugün bir süredir düşündüğünüz ve planladığınız işleri gerçekleştirebilir, adımlar atabilirsiniz. Nostalji artabilir. Geçmiş anılar daha çok zihninizde dönebilir. Görüntünüzle ilgili değişiklik ihtiyacı artabilir. Akıl okumaktan ve varsayımdan kaçınmalı, kendinizi doğru ifade etmeye gayret etmelisiniz.
Bugün finansal konularda daha temkinli hareket etmeli, kıtlık bilincinden kaçınmalısınız. Kariyerinizle ilgili uzun vadeli düşünerek, uzun vadeli yatırımlar yapmalı, acelecilik ve sabırsızlıktan uzak durmalı. İş hayatında hızlı gelişmeler olabilir.
Bugün motive olacağınız konulara yönelmeli, motivasyonunuzu korumalısınız. Eski dostlar ve geçmiş ilişkiler gündeminizde olabilir. Sizi derinden etkileyen olayların izlerini hissedebilirsiniz. Ev içinde fazlalıklardan, eski eşyalardan kurtulmak rahatlama getirebilir.
Bugün iş hayatı ve sorumluluklar, kariyeriniz ana gündeminizi oluşturuyor. Mesleğiniz ve kariyerinizle ilgili kaygı ve karamsarlık tuzağına düşmemeye gayret etmeli, tevekkülü çalıştırmalısınız. Kendi fikirlerinize güvenerek hareket edin. Yaşamda başarılarınızı göz ardı edip eksikliklere takılı kalmayın.
Bugün dışardan gelen paralar konusunda şanslı olabilir, insanlardan maddi fayda ve destek görebilirsiniz. Eş ve partnerin finansal konularda başarılarını kutlayabilirsiniz. Hediyeler alabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileri ve sosyal çevrede gerilime dikakt etmeli, baskınlık ve bencillik gibi karanlık duygulardan kaçınmalı.
Astrolog Merve Rençber
İletişim: astrolojionline@gmail.com
Instagram: astrolojionline
Youtube: Astroloji Online
Okuyucu Yorumları 0 yorum