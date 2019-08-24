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Fındığı anlatan Randıman filminin çekimleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi"ndeki 13 filmden biri olan "Randıman" adlı sinema filminin çekimleri Ordu'nun Ünye ilçesinde devam ediyor - Filmin genel yönetmeni Emrah Saltık: - "Randıman filmi 2020 yılının şubat sonu veya mart ayında izleyici ile buluşacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığının "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen Projesi"ndeki 13 filmden biri olan "Randıman" adlı sinema filminin çekimleri sürüyor.

Yönetmenliğini Mehmet Hoşnut ve genel yönetmenliğini Emrah Saltık'ın yaptığı, senaryosunu Kerim Aydemir'in yazdığı filmin çekimleri, Altınordu ilçe merkezi ve Karaoluk Şelalesi'nin ardından Ünye Tekkiraz, Yeşilkent mahalleleri ve Ünye ilçe merkezinde devam ediyor.

Ordu'nun aile yapısı ve kültürünü işleyen komedi filminde Bilge Yalçınkaya, Cezmi Baskın ve Feriha Eyüboğlu'nun aralarında olduğu oyuncular rol alıyor.

Filmin genel yönetmeni Emrah Saltık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye şivesinin ilk kez beyaz perdeye taşındığını söyledi.

Ünye'ye önceki gelişinde şivenin farkına vardığını belirten Saltık, "Hatta bana söylediklerinde 'Ünye'nin şivesi mi var?' demiştim ama varmış, ben de gördüm. Ekibi buna motive etmek bayağı zor oldu. Özel çalışma yaptık. Hatta Cezmi Baskın bayağı zorlandı ama bütün oyuncularımız buna motive oldu." diye konuştu.

Ünye halkının şivelerini beyaz perdede gördüklerinde çok heyecanlanacaklarını dile getiren Saltık, "Başka bir şiveyi duymak, sinemada bir ilki yapmak bizim açımızdan çok önemli. Yönetmenimiz Mehmet Hoşnut da o anlamda öncülük etti. Buranın yapımcıları çok güzel bir şeye imza attı. Sinemada ilki başarıyorlar. İlk defa bilinmeyen yerel bir şive perdeye taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Saltık, filmin 2020 yılı mart ayı gibi vizyona girmesinin planlandığını söyledi.

Saltık, "Birinci sınıf, perdeye yakışan, izleyiciyi şaşırtan, aşkıyla, romantizmiyle, komedisiyle, güldürüsü, yer yer dramasıyla fındığın kendisini değil, sorunlarını tanıtan haliyle mükemmel bir iş çıkacak ortaya. Ben çok severek bu işin içindeyim. Randıman filmi 2020 yılının şubat sonu veya mart ayında izleyici ile buluşacak."

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