Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir?

Aynı isimli ağaçtan elde edilebilen fındık, tekli doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin ve çoğunluklu olarak çerez niyetine tüketilen bir yiyecektir. Protein, lif ve antioksidan açısından zengin bir yemiş olmakla birlikte dünya çapında yetiştirilebilmektedir.

İnce, kahverengi ve koyu bir kabuğu olan fındık ılıman iklimleri sever ve dünya çapında İtalya, Fransa ve Amerika’da çok bulunur. Ülkemizde ise daha çok Karadeniz bölgesinde yetişmekte ve dayanıklılığı ile bilinmektedir.

Fındığın faydaları nelerdir?

Uzman doktorların her gün belli miktarda fındık tüketimini önerdiği bilinse de belirtilen miktarlardan fazla yenmemeli, olası alerjik reaksiyonlar ya da sorunlar görüldüğünde ya da hissedildiğinde hemen doktora görünmelidir. Birçok derde deva olarak tanımlanan fındık faydaları ile kişinin fındık tüketimiyle ilgili herhangi bir sorunu yoksa her yaştan insana önerilmektedir. Fındığın inanılan faydaları ise şunlardır:

Antiokisidan kaynağıdır.

Kolesterolü dengeler.

Kan dolaşımını düzenleyicidir.

Damarları açabilir.

Strese karşı bünyeyi koruduğu bilinir.

Kalp sağlığını destekleyici özelliği bulunur.

Oleik asit bileşiğine sahiptir ve bu sayede kalp hastalıklarına dair riskleri azalttığı bilinir.

Dengeli miktarlarda magnezyum, potasyum ve lif ile yağ asitleri içerir.

İnsülini dengeleyicidir.

Hamilelikte faydalı olduğu bilinir.

Mineral kaynağıdır.

Kan şekerini düzenler.

Karbonhidrat ve kalsiyum dengelenmesini sağlar.

Sağlıklı yağlar içerir.

Obeziteyi engeller.

Enerji verir.

Saç sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Cildi nemlendirici etkisi bulunur.

E vitamini içerir.

Fındık faydaları kavrulmuş olarak tüketildiği zaman genel sağlığı ve özelikle kalp sağlığını koruyucu etkisi ile öne çıkar. Kavrulan fındığın doğal aroması güçlenir. Aynı zamanda lezzeti de artar. Yağ açısından son derece zengin bir besindir ve içerdiği yağlar yararlı yağlardır. Bazı yemeklerde fındıktan üretilen fındık yağı da kullanılır.

Fındık neye iyi gelir?

Herhangi bir alerjik durum söz konusu değilse ve doktor uygun görüyorsa doktorun önerdiği miktarlarda her gün tüketilebilen fındığın, ortalama olarak bir yetişkin birey tarafından günde en fazla 20 adet yenmesi kabul görmüştür. Birçok problemin ve şikayetin de önüne geçtiği bilinen fındığın çiğ ve taze hâli ile en çok şu durumlarda iyi geleceği ön görülür:

Kalp sorunları

Cinsel isteksizlik

Kolesterol sorunları

Kalp rahatsızlıkları olasılıkları

Cilt sorunları

Kan dolaşımı sorunları

Bunun dışında özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişiler, emziren anneler, anne adayları, şeker hastaları, alerjik reaksiyonları bulunan kişiler fındık tüketiminin günlük miktarında özel olarak dikkat etmelidir. Aynı şekilde fındık yağı kullanılarak yapılan tuzlu ve tatlı yiyecekleri ya da atıştırmalıkları tüketirken de dikkatli olmalıdırlar. Aksi takdirde aslında sağlığa birçok yararı bulunan fındık bazı bünyelere kalıcı hasarlar verebilir.

Fındık neyi geliştirir?

Fındığın faydalarının cinsel bölge üzerinde de etkili olduğu bilinir. Cinsel damarları genişleten fındık damarları genişletir ve böylece cinsel bölgeye kan pompalanması konusunda yardımcı olur. Uyarılmayı hızlandırdığı bilinen L-ARgnin maddesi içeren fındık ayrıca yüksek oranda içerdiği C vitamin ile cinsel isteksizlik sorununu da ortadan kaldırmasıyla bilinir.

B ve E vitaminleri açısından zengin olan fındık, bu vitaminler sayesinde vücuttaki fonksiyonları, işlevleri destekleyici özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direnç gücünü geliştiricidir.

Fındık zararları nelerdir?

Taze olarak tüketilen çiğ fındık insan vücudu için çok yararlıdır. Ancak bazı özel durumlara sahip olan kişilerin daha dikkatli ve doktorları tarafından önerilen miktarları aşmadan tüketmelidir. Aksi takdirde şu problemler yaşanabilir ve belirtilen yan etkiler görülebilir:

Böbrek taşı oluşumu

Gaz sorunları

Sindirim sisteminde sorunlar

Şişkinlik

Alerjik reaksiyonlar

Deride kaşıntı ya da kızarıklık

Mide bulantısı

Kusma

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.