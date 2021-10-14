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  4. Fındık ve kestane için canlarını tehlikeye attılar

Fındık ve kestane için canlarını tehlikeye attılar

14.10.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da jandarma ekipleri, Kastamonu Cide-İstanbul seferini yapan otobüsü durdurunca koridor ile ikinci kapının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığını gördü. Acil bir durumda yolcuların tahliye edilmesini engelleyen çuvalların kaldırılmasının ardından otobüsün yola devam etmesine izin verildi.

Fındık ve kestane için canlarını tehlikeye attılar

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasra'da yaptığı trafik denetimi sırasında Kastamonu Cide-İstanbul seferini yapan otobüsü durdurdu.

FİRMAYA CEZA

Otobüsün koridoru ve ikinci kapının basamaklarının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığı görüldü. Olası bir kaza ya da yangın çıkması durumunda otobüste tahliye konusunda sorun yaşanabileceği ve bu durumun can güvenliğini tehlikeye atacağından dolayı bu şekilde seyahat etmesine izin verilmedi. Ayrıca jandarma tarafından otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi. Çuvallar ise otobüsten indirilerek bir kamyonete yüklenip İstanbul'a gönderildi. Bu işlemlerin ardından otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bartın
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