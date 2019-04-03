HABER

Finike ilçesinde seçim sonucuna itiraz edilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 23:31 | Son Güncelleme

MHP'nin, Antalya'nın Finike ilçesindeki resmi olmayan seçim sonucuna yaptığı itiraz üzerine 17 sandıkta gerçekleştirilen yeniden oy sayımında sonuç değişmedi, CHP adayı seçimi kazandı - CHP'den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi: - "Telefonla arayarak kutlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet sürecinde bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Kutlama nezaketinden ve destek sözünden dolayı teşekkür ederim"

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi ve CHP adayının seçimi kazandığı bildirildi.

CHP'den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında 17 sandıkta sabah 8.30'da yeniden başlayan oy sayım işleminin 19.00'da tamamlandığını belirtti.

Sayımın ardından 76 oy farkıyla Finike Belediye Başkanı seçildiğine dair ıslak imzalı tutanağı teslim aldıklarını aktaran Geyikçi, böylece Millet İttifakı olarak Finike'de ikinci kez zaferlerini ilan etmiş olduklarını kaydetti.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini telefonla arayarak kutladığına dikkati çeken Geyikçi, şunları ifade etti:

"Telefonla arayarak kutlayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet sürecinde bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Sayın Dışişleri Bakanımız da sonuçta Antalyalı. Kutlama nezaketinden ve destek sözünden dolayı teşekkür ederim. Biz seçim sürecinde Finike için ilgili devlet kurumlarıyla uyumlu çalışacağımızı ve Finike'ye hizmet konusunda gerekirse kurumların kapısında dahi yatacağımız sözünü verdik. Bundan böyle tüm Finikeli hemşehrilerimiz için çalışacağız."

Finike ilçesinde yapılan ilk oy sayımında Millet İttifakı adayının Cumhur İttifakı'nın adayından 77 oy fazla alarak seçimi kazandığı açıklanmış, bin 483 oyun geçersiz sayılmasının doğru olmayabileceğini düşünen MHP'nin itirazı üzerine 17 sanıkta yeniden sayım yapılmasına karar verilmişti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Kapaklı'nın AK Parti'li başkanı mazbatasını aldıKapaklı'nın AK Parti'li başkanı mazbatasını aldı
Giresun’da CHP’nin itirazı kabul edildiGiresun’da CHP’nin itirazı kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
Antalya Finike Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Geyikçi seçim

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilo 10 lira

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

CHP'den 'İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.