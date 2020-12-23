Finlandiya'da sosyal mesafeyi sağlamak için oyuncak ayılı toplu taşıma

Tüm ülkelerde olduğu gibi Finlandiya da Covid-19 ile mücadele ediyor. Kuzey Avrupa ülkesi, salgından korunma amacıyla ilginç ve bir o kadar da sevimli bir sosyal mesafe yöntemi geliştirdi.

Ülkenin kuzeyinde hayata geçen uygulamada, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi koruma amacıyla toplu taşımada ayıcıklar kullanılıyor.

Salgında ikinci dalgayı yaşayan ülkede otobüslerde, vapurlarda boş bırakılması gereken koltuklara oyuncak ayılar oturtuldu.

New Mobility News’ konuşan yetkililer, “Mesajımızı pozitif bir şekilde ve insanları gülümseterek vermek istedik. Bu yüzden insanları sevimli, tüylü bir yolcunun yanına oturmaya davet ederek neşelendirmeyi düşündük” dedi.

Oyuncak ayılar, yolculuk hizmeti sona erdikten sonra rutin bir şekilde temizleniyor. Verdikleri hizmet sona erdikten sonra sterilize edilip Helsinki’deki yeni çocuk hastanesine hediye edilecek.



