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Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:03 | Son Güncelleme

Finlandiya, Körfez Savaşı sırasında kapattığı Irak’taki büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açacağını duyurdu.

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Finlandiya, 30 yılı bulan bir aranın ardından ikili ilişkileri yeniden tesis etmek adına Irak’taki büyükelçiliğini açmaya ve Bağdat’a elçi atamaya hazırlanıyor. Bu adımla, Irak’ın yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmanın ve ticaret hacmini geliştirmenin de hedeflendiği belirtiliyor.

Bağdat görevine atanmadan önce AP haber ajansına açıklama yapan Finlandiyalı Büyükelçi Vesa Hakkinen, 1991’deki Körfez Savaşı esnasında ülkesinin Irak’taki diplomatik temsilciliğini kapattığını hatırlattı.

Bağdat’taki büyükelçiliğin, İsveç temsilciliğine de ev sahipliği yapan binada bulunacağı ve ilk etapta dört personelin görevlendirileceği kaydedildi.

Finlandiya’ya göç eden binlerce Irak vatandaşının iltica başvurularının reddedilmesi ve ülkelerine geri gönderilmesi, iki ülke arasında sorunlu bir konu olmayı sürdürüyor. 2015 yılında 20 bin kadar Iraklının Finlandiya’ya göç ettiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya ırak büyükelçi

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