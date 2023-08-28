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Finlandiyalı şirketten şaşırtan TikTok kararı!

28.08.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiyalı kağıt ve ambalaj üreticisi Stora Enso, çalışanlarının şirket telefonlarında sosyal medya platformu TikTok'u kullanmalarını yasakladı.

Finlandiyalı şirketten şaşırtan TikTok kararı!

Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre, yasağın nedeni şirket güvenliği olarak açıklandı.

"NEDENİ GÜVENLİK"

Haberde görüşlerine yer verilen Stora Enso'nun İletişim Direktörü Satu Harkonen, "Yasak, bu yaz yürürlüğe girdi ve bunun nedeni güvenlik." ifadesini kullandı.

Ormancılık sektöründe faaliyet gösteren Fin şirketi Kotkamills de yaz başında TikTok kullanımını yasakladığını duyurmuş ve platformun şirket cihazlarında veya ağlarında kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

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Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Telia da bu yılın başlarında TikTok'a yasak getirmişti. (AA)

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