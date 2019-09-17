HABER

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim oldu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.
Olay, 14 Haziran 2018'de, Suruç'taki Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yıldız'ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim olduFirari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim olduFirari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim olduFirari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim oldu

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıAdliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
1 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattılar1 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.