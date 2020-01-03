Firari eski CEO: Kaçmamda onların rolü yok!

Ghosn, Bloomberg'e attığı e-mailde, eşinin ve ailesinin kaçışında hiçbir rolü olmadığını belirterek, "Ben tek başıma nasıl ayrılacağımı planladım. Ailemin hiçbir rolü olmadı" dedi. Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn'un, Nissan'ın eski CEO'sunun Japonya'dan kaçmasında önemli rol oynadığı iddia edilmişti. Carole Ghosn, Carlos Ghosn'un Lübnan'a varışının ardından Amrikan Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, eşine kavuşmayı "hayatında aldığı en güzel hediye" olarak nitelendirmişti. Lübnan Adalet Bakanı Albert Sarhan ise Ghosn'un ülkesinde sorgulanabileceğini söyledi. Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Carlos Ghosn ise Fransa, Lübnan ve Brezilya vatandaşı. CARLOS GHOSN, JAPONYA'DAN NASIL KAÇTI? Carlos Ghosn, Japonya'da bir zamanlar otomotiv endüstrisinin kahramanıydı. Daha sonra ülkenin en çok tanınan zanlılarından biri haline geldi. Ghosn, şirketten para kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan davaya aylardır hazırlanıyordu. Bu, en azından Japon yetkililerinin inanması istenen senaryoydu. Nissan'ın eski CEO'su, geçen yıl Nisan ayında 1 milyar yen (8.9 milyon dolar) kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Evinin dışındaki kamera sistemi aracılığıyla 24 saat izleniyordu. Teknolojiye erişimi oldukça kısıtlanmıştı ve yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Carlos Ghosn, "Adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" demişti. Avukatı Junichiro Hironaka ise müvekkilinin kaçtığını öğrendikten sonra Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tamamen gafil avlandık. Şaşkına dönmüş durumdayım" diye konuştu ve ekledi: "Ona şunu sormak istiyorum: 'Bunu bize nasıl yapabildin?'" Gündemdeki bir diğer soru ise "Ghosn nasıl kaçabildi?" NASIL KAÇTI? Lübnan merkezli televizyon kanalı MTV, Ghosn'un Tokyo'da yetkililer tarafından bilinen ikametgah adresinden, müzisyenlerin arasına karışan paramiliter bir grubun yardımıyla kaçtığını öne sürdü. Müzik grubunun evinde konser verdiği ve konserin bitmesinden kısa bir süre sonra, 65 yaşındaki iş insanının büyük bir müzik aleti kutusunun içine gizlenerek evden çıktığı, ardından yakınlardaki bir havaalanından ülkeden kaçtığı öne sürüldü. Eğer bu doğruysa, 167 cm boyunda olduğu söylenen Ghosn için bile bu zor bir yolculuk olmalı. MTV'nin haberine göre, daha sonra özel bir jetle Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçtı, Televizyon kanalı bu teorisi için herhangi bir kanıt sunmadı ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde iddialar hızlı bir şekilde sosyal medyada yayıldı.

Ghosn'un eşi Carole, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bir müzik enstrümanının kutusunun içinde kaçtığı iddiasının "kurgu" olduğunu söyledi. Eşinin ülkeden nasıl kaçtığına dair detayları ise anlatmadı. Bir casus filmi sahnesiyle kaçış planlamak Ghosn'a yabancı değil. Mart ayında inşaat işçisi kılığında cezaevinden çıkarak herkesi şaşırttı. Kısa bir süre içerisinde kimliği ortaya çıktı, alay konusu oldu ve avukatları da bu "amatör plan" nedeniyle özür diledi. EŞİ CAROLE GHOSN'UN KAÇIŞ PLANINDA ROLÜ VAR MI? Basında çıkan haberlere göre, Carlos Ghosn'un Tokyo'dan Beyrut'a kaçışı aylar ya da haftalar boyunca titizlikle planlandı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismini vermediği bir dizi kaynağa dayandırdığı haberinde, kaçış planını hayata geçirmek için dikkatlice seçilmiş kişilerden bir ekip oluşturulduğunu öne sürdü. WSJ'nin haberine göre ekipte yer alan isimlerden bazıları, Ghosn'un evinden çıkarılıp, özel jetine bindirilmesine yardımcı oldu. Ghosn İstanbul'a vardıktan sonra Beyrut'a doğru devam etti, 30 Aralık Pazartesi gününün ilk saatlerinde Lübnan'ın başkentine vardı.

Uçuş izleme servisi FlightRadar24, Bombardier Challenger tipi özel jetin Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havaalanı'na sabah 04.00'ü biraz geçe vardığını bildiriyor. Wall Street Journal, Ghosn'un daha sonra eşi Carole ile buluştuğunu ve onun operasyonda büyük rol oynadığını yazdı. Basında yer alan bazı haberlerde ise Ghosn'un ev hapsinden özel güvenlik güçleri aracılığıyla gizlice kaçırıldığı öne sürülüyor. İngiliz Financial Times gazetesine göre ise ekip aylardır kaçış planı üzerinde çalışıyordu ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren birden fazla takıma ayrıldılar. Kaçıştan haberdar iki kişi, Ghosn'a Japon destekçilerinin yardım ettiğini söyledi. Gazete, eski Nissan CEO'sunun Japonya'daki Osaka Havaalanı'ndan özel bir jetle kaçtığını yazdı. Ghosn'a kefaletle serbest bırakıldıktan sonra elektronik kelepçe takılmadığının altını çizdi. Ghosn'a yakın iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, pilotun bile eski Nissan CEO'sunun özel jette olduğundan haberdar olmadığını söyledi. SAHTE PASAPORT KULLANDI MI? Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportlarına sahip Ghosn'un Lübnan'a hangi belgelerle girdiği netleşmedi. Avukatları, müvekkilleri Japonya'dan ayrıldığı sırada tüm pasaportların kendilerinde olduğunu söylüyor.

Ghosn'un çift pasaport taşıyıp taşımadığı bilinmiyor. Bazen iş insanlarına bir ülkenin pasaportundan aynı anda iki tane ellerinde tutmalarına izin veriliyor. Lübnan'ın kendisine diplomatik pasaport verdiği de iddialar arasında ancak bu yetkililerce doğrulanmadı. Fransız Le Monde gazetesi, kimlik kartıyla seyahat ettiğini yazsa da, diğer basın kuruluşları Fransız pasaportu kullanmış olabileceği, hatta sahte belgelerle yeni bir kimliğe bürünmüş olabileceği iddiasında bulunuyorlar. Ghosn'un bir sözcüsü Financial Times'a, Lübnan'a girmek için Fransız pasaportu kullandığını ancak Japonya'dan nasıl kaçtığının detalarını paylaşmayacağını açıkladı. Gazeteye göre, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işler direktörü Ghadi Khoury, eski Nissan CEO'sunun ülkeye Fransız pasaportu ve Lübnan kimlik kartıyla girdiğini söyledi. BAŞKA ÜLKENİN KAÇIŞ PLANINDA ROLÜ VAR MI? Carlos Ghosn'un kaçışının yarattığı utanç Japonya'da tepkiye neden oldu. Bir Japon siyasetçi herhangi bir ülkeden destek alıp almadığını sorguladı. Tokyo'nun eski bir valisi daha açıksözlüydü, Lübnan'ı doğrudan işin içinde olmakla suçladı.