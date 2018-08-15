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Fırat Kalkanı bölgesinde Kurban Bayramı hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla huzura kavuşan bölgelerinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor - Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarının yolunu tutuyor - Azez pazarına küçükbaş hayvanlarını satmak üzere gelen Hac Faik Alluş: - "Elhamdülillah bölge güvenlik ve istikrara kavuştu. Mutluyuz. Tarım arazilerimizi ektik. Hayvanlarımızı yetiştirdik" - Kurban almak üzere pazara gelen İsa Velid: - "Mübarek kurban bayramı yaklaştı hayvan pazarlarında alım satım başladı. Bu hareketlilik bizi mutlu etse de fiyatlar çok pahalı geliyor"

ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde halk, güven içinde üçüncü Kurban Bayramı'nı geçirmeye hazırlanıyor. Kurbanlıklar pahalı gelse de halk, pazarlara akın ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen Cerablus, Bab ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçelerinde kurulan hayvan pazarlarında besiciler, büyük uğraşlarla büyüttükleri kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için günün ilk ışıklarıyla hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Bölgenin temel geçim kaynağını oluşturan küçükbaş hayvanlar, bayramda tercih ediliyor.

Pazar yerine gelen alıcılar, seçtikleri kurbanlıklar için kıyasıya pazarlığa giriyor.

Hayvan pazarında, küçükbaşlar 55 bin Suriye lirası (800 Türk lirası), az sayıda bulunan büyükbaşlar ise 420 bin Suriye lirasından (6 bin Türk lirası) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kurban almak üzere pazara gelen İsa Velid, "Mübarek Kurban Bayramı yaklaştı. hayvan pazarlarında alım satım başladı. Bu hareketlilik bizi mutlu etse de fiyatlar çok pahalı geliyor." dedi.

- Bölgedeki huzur hayvan besicilerini de olumlu etkiledi

Türkiye sınırındaki Azez'e elindeki küçükbaş kurbanlıkları satmak için gelen Hac Faik Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah bölge güvenlik ve istikrara kavuştu. Mutluyuz. Tarım arazilerimizi ektik. Hayvanlarımızı yetiştirdik. Şimdi de Kurban Bayramı yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Terörden arındırılan Fırat Kalkanı bölgesine ülkenin farklı bölgelerinden göç ettirilen çok sayıda kişinin yerleştiğini hatırlatan Alluş, "Rejimin ablukasında kalan onlarca insanın ete hasret kaldıklarını biliyoruz. Kurbanın yaklaşması fakir fukarayı ve bizi sevindiriyor." şeklinde konuştu.

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