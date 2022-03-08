Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya darbe! 12 terörist etkisiz hale getirildi…

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerde çatışma yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı sıcak çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti! Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

ŞUBAT AYINDA 86 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, geçtiğimiz günlerde bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, şubat ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vermişti.

Çataklı, terörle mücadelenin şubat ayında da hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 103 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 60 silah, 17 adet mayın/el yapımı patlayıcı, 6 adet el bombası, 58 kilo patlayıcı madde, 5 bin 86 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca şubat ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir" demişti.

