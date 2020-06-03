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Fırın tellerini temizlemek meğer çok kolaymış! Çöp torbası ve kabartma tozu ile...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Kirli bir fırından daha kötü bir şey var mı? Eğer kendi kendini temizleyen bir fırınınız varsa şanslısınız. Ama yoksa? Fırınınızı ne kadar az kullanırsanız kullanın; zamanla yağ, kir ve pişmiş yiyeceklerle kaplanır. İşte onları tekrar temiz ve parlak hale getirmek için evde kolayca uygulayabileceğiniz bazı kolay ipuçları…

Fırın tellerini temizlemek meğer çok kolaymış! Çöp torbası ve kabartma tozu ile...

Fırınınızın ömrünü uzatmak veya daha verimli olmasını sağlamak için içini, dışını, telini, tepsilerini düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Temiz bir fırın, pişirme ortamınızın hijyenik olmasını ve yemeklerinizin güzel pişmesini sağlar. Fırının iç yüzeyi ve dışındaki cam kapağın temizliği çok önemlidir ama üzerine direkt yiyecek koyduğunuz fırın telinin de sıkça temizlenmesi en önemli temizlik kurallarından biridir. Fırın tellerini temizlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak işi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

1. FIRIN TELİ KÜVETTE NASIL TEMİZLENİR?

Yağlanmış ve pis bir fırın telini banyo küvetinizde şu adımları takip ederek kolayca temizleyebilirsiniz.

Küveti fırın telini kaplayacak kadar sıcak suyla doldurun.
1/2 fincan bulaşık deterjanı veya 3/4 fincan çamaşır deterjanı ekleyin, bir gece bekletin.
Sabah ılık suyla iyice durulayın ve kurulayın.

Görsel 1

2. FIRIN TELİ TEMİZLİĞİNDE KABARTMA TOZU MUCİZESİ

Pofuduk poğaçalar yapmanızı sağlayan kabartma tozu, fırın teli temizliğinde de karşımıza çıkıyor.

Kabartma tozunu fırın telinin üzerine serpin, biraz sirke püskürtün ve köpürmesini bekleyin.
Köpürme durduktan sonra teli bir leğenin içine koyun ve 12 saat bekletin.
Daha sonra teli eski bir bezle ya da diş fırçasıyla iyice ovalayın. Durulayarak işlemi tamamlayın.

Görsel 2

3. ÇÖP TORBASI İLE FIRIN TELİ NASIL TEMİZLENİR?

Hiç aklınıza gelmeyecek bu yöntem fırın telini temizlemek için birebir. Uygulaması da oldukça kolay.

Dayanıklı ve büyükçe bir çöp torbası alın.
Fırın telini çöp torbasının içine koyun, ardından bir kahve fincanı kadar temizlikte kullanılan amonyak solüsyonu ekleyin.
Torbayı kapatın ve bir gece bekletin, balkonda bekletmek koku açısından iyi olabilir çünkü ekstra havalandırmaya ihtiyacınız olacak.
Çöp poşetini açın, teli çıkarın ve iyice durulayın.

Görsel 3

4. KOLAYCA TEMİZLEMEK İÇİN FIRIN TEMİZLEYİCİ KULLANABİLİRSİNİZ

Eğer fırın telinizi fazla uğraşmadan hemen temizlemek istiyorsanız piyasadaki hazır fırın temizleyicileri kullanabilirsiniz.

Yere koruyucu bir gazete veya örtü serin.
Elinize bir eldiven takın ve bu örtü üzerinde fırın telinizin üzerine temizleyiciyi püskürtün, yaklaşık 10 dakika bekletin.
Ardından teli bir bez veya eski bir diş fırçasıyla ovalayın, duruladıktan sonra fırınınıza yerleştirin.

Görsel 4

5. FIRIN TELİ İÇİN KARBONAT VE SİRKEDEN OLUŞAN BİR MACUN YAPABİLİRSİNİZ

Karbonat, beyaz sirke ve suyu karıştırarak elde edeceğiniz macunla fırın tellerinizi temizleyebilirsiniz.

Hazırladığınız macunu fırın telinin her yerine iyice sürün.
Birkaç saat bekleyin ve kuruduktan sonra sert bir fırça veya bulaşık süngeriyle iyice fırçalayın.
Teli iyice durulayın ve üzerindeki kalıntıların çıkmasını sağlayın.

Görsel 5


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