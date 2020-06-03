Fırın tellerini temizlemek meğer çok kolaymış! Çöp torbası ve kabartma tozu ile...

Fırınınızın ömrünü uzatmak veya daha verimli olmasını sağlamak için içini, dışını, telini, tepsilerini düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Temiz bir fırın, pişirme ortamınızın hijyenik olmasını ve yemeklerinizin güzel pişmesini sağlar. Fırının iç yüzeyi ve dışındaki cam kapağın temizliği çok önemlidir ama üzerine direkt yiyecek koyduğunuz fırın telinin de sıkça temizlenmesi en önemli temizlik kurallarından biridir. Fırın tellerini temizlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak işi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

1. FIRIN TELİ KÜVETTE NASIL TEMİZLENİR?

Yağlanmış ve pis bir fırın telini banyo küvetinizde şu adımları takip ederek kolayca temizleyebilirsiniz.

Küveti fırın telini kaplayacak kadar sıcak suyla doldurun.

1/2 fincan bulaşık deterjanı veya 3/4 fincan çamaşır deterjanı ekleyin, bir gece bekletin.

Sabah ılık suyla iyice durulayın ve kurulayın.

2. FIRIN TELİ TEMİZLİĞİNDE KABARTMA TOZU MUCİZESİ

Pofuduk poğaçalar yapmanızı sağlayan kabartma tozu, fırın teli temizliğinde de karşımıza çıkıyor.