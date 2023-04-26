Fırındaki inatçı yağ lekelerini 10 dakika söküp atıyor! Ovalamanıza bile gerek kalmayacak

Fırında yemek pişirmek çok daha sağlıklı ve pratik olsa da yemeklerin ardında kalan yağ lekeleri istenmeyen durumlar arasında yer alıyor. Hijyen eksikliğine neden olan fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Ancak evde bulunan doğal malzemelerle inatçı yağ lekelerini çıkarmak mümkün olabiliyor.

FIRINDAKİ YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARTACAK KARIŞIM

SİRKELİ SABUN

Karıştırma kabı içine aynı ölçülerde sirke ve su ekleyin.

Bu sıvı karışıma yine aynı ölçüde sıvı sabun ya da rendelenmiş sabun ilave edin.

Yağların kolayca çıkmasına destek olacak diğer malzemeniz karbonatı da aynı şekilde ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

Karıştırdığınız malzemelerden kendi temizlik deterjanınızı oluşturmuş oldunuz. Şimdi bu deterjanı sünger yardımı ile alarak fırının her yerini temizleyebilirsiniz.

Temizliği bitirdikten sonra nemli bir bezle son dokunuşu yaparak fırının daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Fırın tellerini temizlemek için de bulaşık süngeri kullanarak bu karışımdan faydalanabilirsiniz.

KARBONATLI LİMONLU SU