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Fırındaki inatçı yağ lekelerini 10 dakika söküp atıyor! Ovalamanıza bile gerek kalmayacak

26.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırındaki inatçı yağ lekeleri en zorlu kirler arasında yer alıyor. Ancak bu inatçı kirleri bile çıkarmak için etkili yollar bulunuyor. Fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için zararlı kimyasallar içeren temizlik malzemelerine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evde bulunan temel malzemeler fırındaki yağ lekelerini söküp atarak tertemiz bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Fırındaki inatçı yağ lekelerini 10 dakika söküp atıyor! Ovalamanıza bile gerek kalmayacak

Fırında yemek pişirmek çok daha sağlıklı ve pratik olsa da yemeklerin ardında kalan yağ lekeleri istenmeyen durumlar arasında yer alıyor. Hijyen eksikliğine neden olan fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Ancak evde bulunan doğal malzemelerle inatçı yağ lekelerini çıkarmak mümkün olabiliyor.

FIRINDAKİ YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARTACAK KARIŞIM

SİRKELİ SABUN

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  • Karıştırma kabı içine aynı ölçülerde sirke ve su ekleyin.
  • Bu sıvı karışıma yine aynı ölçüde sıvı sabun ya da rendelenmiş sabun ilave edin.
  • Yağların kolayca çıkmasına destek olacak diğer malzemeniz karbonatı da aynı şekilde ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.
  • Karıştırdığınız malzemelerden kendi temizlik deterjanınızı oluşturmuş oldunuz. Şimdi bu deterjanı sünger yardımı ile alarak fırının her yerini temizleyebilirsiniz.
  • Temizliği bitirdikten sonra nemli bir bezle son dokunuşu yaparak fırının daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.
  • Fırın tellerini temizlemek için de bulaşık süngeri kullanarak bu karışımdan faydalanabilirsiniz.

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KARBONATLI LİMONLU SU

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  • Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın.
  • Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün.
  • Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz.
  • Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.
  • Bekleme süresi geçince nemli bez ile fırının yan yüzeylerini ve tabanını silin.
  • Bu kolay yöntemi, her pişirim sonrasında uygulayarak fırının ömrünü uzatabilirsiniz.
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