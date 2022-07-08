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  4. Fırını basıp kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni 'kan parası' çıktı

Fırını basıp kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni 'kan parası' çıktı

08.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da Fuat Kaplan, bir fırını silahla basarak Mansur Ataş'ı öldürüp Mehmet Sarıgül'ü de yaraladı. Kaplan, polis ekipleri tarafından yakalanırken cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Kaplan'ın silahlı saldırıyı, Ataş'ın çalıştığı fırında hayatını kaybeden yakını için ödenmesi gereken kan parasının ödemelerinin aksatıldığı gerekçesiyle düzenlendiğini söylediği öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları!

Fırını basıp kurşun yağdırdı! Vahşetin nedeni 'kan parası' çıktı

Dehşete düşüren olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. Fuat Kaplan'ın bir yakını, Mansur Ataş'ın çalıştığı fırında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra fırın sahibi 'kan parası' olarak Kaplan'ın yakınlarına para ödemeye başladı. Ancak ödeme aksayınca Fuat Kaplan, fırını silahla bastı. Kaplan'ın silahından çıkan kurşunlar, fırında çalışan Mansur Ataş ile Mehmet Sarıgül'e isabet etti. Ataş ve Sarıgül kanlar içinde yere yığılırken Kaplan ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

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POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sarıgül ise hastaneye sevk edildi.

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Olaydan sonra polis, şüpheli Fuat Kaplan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaplan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bağcılar
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