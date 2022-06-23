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Fit bir görünüm için yatmadan önce telefonunuzu, televizyonunuzu ve ışıklarınızı kapatın

23.06.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grup araştırmacı, ışığa maruz kalma ile obezite arasında bağlantı buldu. Çalışma, uykudan önce ışığa maruz kalan insanların %40,7'sinin obez olduğunu ortaya çıkardı. Beş saat boyunca ışığa maruz kalmayan grubun sadece %26,7'si obezdi.

Fit bir görünüm için yatmadan önce telefonunuzu, televizyonunuzu ve ışıklarınızı kapatın

Zayıf kalmak istiyorsanız yatmadan önce telefonunuzu, televizyonunuzu ve ışıklarınızı kapatın. Bilim insanları, uyku sırasında ışığa maruz kalma ile obezite arasındaki bağlantıyı bir kez daha ortaya çıkardılar.

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Tamamen gözlemsel olan en son kanıtlar, gözleriniz kapalıyken parlak flaşların sizi şişmanlattığını kanıtlamıyor. Ancak gece ışığının kilo alımını hızlandırdığının kanıtı hızla artıyor.

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Akademisyenler, insanların geceleri uyku göz bandı takmaları, pencerelerine kalın perde takmalarını ve evdeki ışıklı elektronik cihazlarını kapatmalarını tavsiye ediyor. Yaşlılar gibi ışığa ihtiyacı olan insanların ise yere yakın, loş ışık kullanmalarını tavsiye ediyor.

UYKU VE OBEZİTE İLİŞKİSİ

Geçtiğimiz aylarda yapılan başka bir araştırmanın sonuçları da uyku kalitesinin önemini ve etrafta televizyon, telefon ve ışık gibi sesli ve ışıklı uyarıcıların olmasının uykuyu etkilediği ortaya çıktı. Kalitesiz uyku ise obeziteyle ilişkilendiriliyor. Geceleri ekrana bakmanın kilo alımı ve buna bağlı koşullar üzerindeki uzun vadeli etkilerini kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylediler.


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