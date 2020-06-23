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Fitbit Charge 4 akıllı bileklik Türkiye'de! İşte Fitbit Charge 4'ün fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Fitbit, Fitbit Charge 4 Türkiye'ye geldi. Fitbit'in yeni nesil akıllı bilekliği Fitbit Charge 4, GPS desteği ve pil ömrüyle dikkat çekiyor. Fitbit Charge 4'ün Türkiye fiyatı da dikkat çekici diğer bir detay. Peki Fitbit Charge 4 fiyatı ne kadar?

Fitbit Charge 4 akıllı bileklik Türkiye'de! İşte Fitbit Charge 4'ün fiyatı

Fitbit Charge 4, tanıtıldığı günden bu yana dikkat çeken bir modeldi. Yurt dışında birçok satış kanalı aracılığıyla satışa çıkan Fitbit Charge 4 artık macerasını bir ülkeye daha taşıdı; Türkiye'ye.

FİTBİT CHARGE 4 TÜRKİYE'YE GELDİ! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Fitbit Charge 4 Türkiye'ye giriş yaptı. Akıllı bilekliğin fiyatına geçmeden önce kısaca bir özelliklerine bakalım. Fitbit Charge 4, bünyesinde renksiz dokunmatik bir ekrana sahip. Bu yönüyle akıllı bileklik, Xiaomi Mi Band 5'ten veya diğer birçok akıllı bileklikten oldukça ayrışıyor. Fitbit, Charge 4'ün ekranının güneş ışığı altında rahatlıkla görülebildiği iddiasında. Akıllı bileklik aktivite takibi, uyku takibi ve nabız ölçümü gibi bir akıllı bileklikten beklenen tüm görevleri yerine getirebiliyor. Tabi bunlara ek olarak, bir de GPS desteğini eklemek lazım.

Fitbit Charge 4 özellikleri

FİTBİT CHARGE 4 TÜRKİYE FİYATI

Fitbit Charge 4 fiyatı 1,099 TL olarak belirlenmiş durumda. Akıllı bilekliğin bir de Fitbit Charge 4 Special Edition adında özel bir versiyonu daha bulunuyor. Bu versiyonda granit reflektör / siyah dokuma kayış ve klasik siyah kayış yer alıyor. Fitbit Charge 4 Special Edition ise 1,299 TL'den satışa sunuldu.

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