Fitness uzmanı göbek yağlarını yakmak için 10 dakikalık basit egzersizi paylaştı

Özellikle belli bir yaştan sonra karın bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bu egzersiz rutini, minimum zaman ayırmayla etkili sonuçlar vaat ediyor.

Yeni başlayanlara yönelik bu egzersiz, her sabah yalnızca 10 dakika sürer ve yıllardır egzersiz yapmamış kişilerin bile erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Tiktok'ta menopoz koçu olan Siobhan, menopoza giren kadınlara özel fitness ipuçlarıyla sosyal medya platformunu kasıp kavuruyor.

Viral videoda, düşük etkili ancak karın kaslarını hedef alan ayakta yapılan bir antrenmanı paylaştı. Rutin, karın bölgesini hedef alan ve çekirdek gücünü artıran hafif ama etkili egzersizlere odaklanıyor. Siobhan, ayakta dururken dönüşümlü olarak dizlerini karnına doğru çektiği kolay egzersizi gösterdi.

Videoda şöyle yazdı: "İleri yaştaki hanımlar! Evde yapabileceğiniz bu hızlı rutinle karnınızı düzleştirin. İhtiyacınız olan tek şey her sabah 10 dakika. Bu başlangıç antrenmanı, yıllardır egzersiz yapmamış olsanız bile harika!"







