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    4. Fitness uzmanı göbek yağlarını yakmak için 10 dakikalık basit egzersizi paylaştı

    Fitness uzmanı göbek yağlarını yakmak için 10 dakikalık basit egzersizi paylaştı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.05.2024 10:04
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    Fazla kilolar bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle bel bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmak oldukça zorlu olabiliyor. Bir fitness uzmanı spora yeni başlayanlara yönelik bir egzersiz paylaştı. Göbek yağlarını eritmeye yarayan bu egzersizi her sabah yalnızca 10 dakikanızı ayırıp yapabilirsiniz.

    Özellikle belli bir yaştan sonra karın bölgesindeki inatçı yağlardan kurtulmak gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bu egzersiz rutini, minimum zaman ayırmayla etkili sonuçlar vaat ediyor.

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    Yeni başlayanlara yönelik bu egzersiz, her sabah yalnızca 10 dakika sürer ve yıllardır egzersiz yapmamış kişilerin bile erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Tiktok'ta menopoz koçu olan Siobhan, menopoza giren kadınlara özel fitness ipuçlarıyla sosyal medya platformunu kasıp kavuruyor.

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    Viral videoda, düşük etkili ancak karın kaslarını hedef alan ayakta yapılan bir antrenmanı paylaştı. Rutin, karın bölgesini hedef alan ve çekirdek gücünü artıran hafif ama etkili egzersizlere odaklanıyor. Siobhan, ayakta dururken dönüşümlü olarak dizlerini karnına doğru çektiği kolay egzersizi gösterdi.

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    Videoda şöyle yazdı: "İleri yaştaki hanımlar! Evde yapabileceğiniz bu hızlı rutinle karnınızı düzleştirin. İhtiyacınız olan tek şey her sabah 10 dakika. Bu başlangıç antrenmanı, yıllardır egzersiz yapmamış olsanız bile harika!"

    @menopausewithsiobhan Ladies off a certain age 😍 Flatten that belly with this fast routine you can do at home. All you need is 10 minutes every morning. This beginner workout is great even if you haven’t exercised in years! #weightloss #homeworkout #loseweight #getfit #bodytransformation #fitness #beginnerworkout #over50women #over50andfabulous ♬ Maniac (Flashdance Version) (Re-Recorded / Remastered) - Michael Sembello


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    Anahtar Kelimeler:
    göbek yağı zayıflama
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