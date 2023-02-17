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Fitoterapi prostat tedavisine iyi gelir mi, tedavi edilebilir mi? Prostat kanserinde fitoterapi uygulaması nedir?

04.02.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle erkeklerde görülen prostat kanseri mortalite oranı en yüksek 2. kanser türüdür. Tedavisi zor ve ağır olsa da mümkündür. Modern tıp ile kanseri tedavi etmek için erken teşhis oldukça önemlidir. Ancak pek çok kişi bu hastalığı son evredeyken fark etmektedir. Yine de doğru uygulamalarla prostat kanseri tedavi edilebilir. Bu tedavi sürecini hızını artırmak için ise fitoterapi uygulamalarına başvurulabilir. Peki, prostat kanserinde fitoterapi uygulamaları nedir?

Fitoterapi prostat tedavisine iyi gelir mi, tedavi edilebilir mi? Prostat kanserinde fitoterapi uygulaması nedir?

Fitoterapi uygulamalarının başarısı kanıtlanmış olup pek çok doktor da bu uygulamaları hastalarına önermektedir. Pek çok hastalığın tedavisi, fitoterapi tedavisi ile desteklenebilir. Prostat kanseri de bunlardan biridir. Tabii ki tek başına fitoterapi yeterli değildir. Ancak doğru uygulamalarla ve modern tıp tedavileri ile birlikte kullanıldığı kanser üzerinde başarılı bir etki gösterebilir. Fitoterapi prostat kanseri için etkili bir tedavi yöntemi olsa da bu uygulamaların kişiye uygun olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir hekime danışmak gerekir.

Fitoterapi ile prostat kanseri tedavi edilebilir mi?

İyi huylu prostat büyümesinde fitoterapi uygulamalarının kullanılıp kullanılamayacağı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ülkemizde pek çok kişi prostat kanserine yakalanmaktadır ve bu hastalık ciddi risklere sahiptir. Modern tedavi yöntemlerini destekleyici nitelikte fitoterapiye başvurulduğunda prostat kanseri tedavisi desteklenebilir. prostat kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması için kişinin hastalığının evresine, hassasiyetlerine, genel sağlık durumuna bakılarak bu tedavinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir.

Prostat kanseri tedavisi için kullanılan ilaçlar da bitkisel kaynaklarla üretilmiştir. Fitoterapi ile prostat tedavisi konusunda mutlaka kullanılan bitkilerin ve bitkisel kaynaklı ilaçların dozuna dikkat etmek gerekir. Çünkü bu bitkilerin de toksin etkilere neden olabilir ve kişilerin hassasiyetlerine bağlı olarak çeşitli zararlara yol açabilir. Bu nedenle detaylı bir doktor kontrolünden sonra prostat kanseri için fitoterapiye başlanmalıdır.

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Prostat kanseri için fitoterapi bitkileri nelerdir?

Fitoterapide kullanılan besinler genel olarak bir organın sağlığını koruma amaçlıdır. Kanserli olan organı iyileştirmek için de bu besinler tüketilebilir. Aynı zamanda o organda kanser riski de minimuma indirgenebilir. Prostat kanserinde fitoterapi bitkileri de oldukça etkilidir:

  • Küçük çiçekli yakı otu: Prostatın iyi huylu büyümesinden dolayı oluşan şikayetleri azaltmaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunan oenothein A ve B gibi maddeler prostatın büyümesini önler.
  • Isırgan: İiyi huylu prostat büyümesinde fitoterapi bitkilerinden birisi olan ısırgan kökü oldukça iyi gelir. Aynı zamanda bu bitkinin yapraklarında da prostat kanserine iyi gelen bileşenler bulunur.
  • Dikenli palmiye: Prostat kanseri fitoterapi uygulamalarında bu bitki tablet formunda oldukça sık kullanılır. Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü önleyerek prostat büyümesinin önüne geçebilir.

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