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Fitoterapi ile akciğer kanseri tedavisi nedir? Fitoterapi akciğer kanseri tedavisine iyi gelir mi, işe yarar mı?

04.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tipleri arasında en çok görülenlerden biri akciğer kanseridir. Ölümcül kanserler arasında ilk sırada yer alır. Modern tıp teknikleri ile akciğer kanserini tedavi ederken fitoterapi uygulamalarından da destekleyici tedavi olarak yardım alınabilir. Bu sayede çok hızlı ve kötü seyir eden akciğer kanseri tedavisinde daha hızlı ve olumlu çözüme kavuşulabilir. Peki, akciğer kanserinde fitoterapi uygulamaları nedir ve iyi gelir mi?

Fitoterapi ile akciğer kanseri tedavisi nedir? Fitoterapi akciğer kanseri tedavisine iyi gelir mi, işe yarar mı?

Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden olan hava kirliliği ve sigara, bu kanser türünün daha hızlı seyir etmesinde etkilidir. Yani sigarayı bırakmak ve olabildiğince temiz havaya sahip alanlarda bulunmak akciğer kanseri riskini azaltır. Bununla birlikte düzenli ve dengeli beslenme de oldukça önemlidir. Akciğer kanserine yakalanmış biri için modern tıp tedavileri ile birlikte bitkisel kaynaklara dayanan fitoterapiye de başvurulabilir. Akciğer kanseri fitoterapi uygulamaları ile tedavi destekleyici olarak rol alabilir. Tabii ki tek başına fitoterapi yeterli değildir. Alanında uzman bir hekim tarafından uygulanan modern tedaviler ile birlikte yine alanında uzman kişiler tarafından önerilen fitoterapi uygulamalarına başvurulabilir.

Akciğer kanserinde fitoterapi ne işe yarar?

Şifalı bitkilerden yararlanarak tedavi anlamına gelen fitoterapi pek çok hastalıkta olduğu gibi akciğer kanserinde de kullanılabilir. Bu tedavi yöntemi sayesinde hastanın bağışıklık sistemi güçlenebilir. Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip kişilerde bu hastalığın tedavisi zorlaşır, hastalıktan dolayı zamanla bağışıklık düşebilir. Dolayısıyla bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmak için fitoterapi uygulamalarına başvurulabilir.

Akciğer kanserinde fitoterapi uygulanması sonucu vücuda beta glukanlar alınır. Bu beta glukanlar tümörlere veya virüslere bağlanan kan hücrelerini uyarabilir. Özellikle antikanser özelliğe sahip bitkilerden faydalanılabilir. Aynı zamanda kanser tedavisinde fitoterapi uygulamaları enfeksiyonlara karşı koruma, antikor üretimini artırma, yara iyileşmesini hızlandırma, kolesterolü düşürme, metastazı önleme gibi etkilere de sahiptir.

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Akciğer kanserine iyi gelen bitkiler nelerdir?

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapiye başvurulacaksa doğru bitkisel kaynakları tercih etmek önemlidir. Ispanak, kaju, kinoa, badem, soya fasulyesi ve Meksika fasulyesi magnezyum bakımından zengin bitkilerdir. Akciğer kanseriyle savaşmak için de demir, çinko, iyot, selenyum, magnezyum gibi elementleri dengeli ve yeterli bir biçimde almak çok önemlidir. Ancak hangi hastalık için olursa olsun şifalı bitkilere ya da alternatif tıp yöntemine başvurulacaksa mutlaka uzman bir doktor yönlendirmesiyle yapılması gerekir.

Fitoterapi ve akciğer kanseri, şifalı bitkilerin gücüne dayanır ancak tabii ki tek başına fitoterapi yeterli değildir. Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte bu tedavi uygulanabilir. Ancak bu bitkiler tıbbi tedavilerin etkisini azaltma riskine de sahiptir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman bir kişinin önerisine dayanarak tıbbi tedaviler ile birlikte akciğer kanseri fitoterapi uygulamalarına başvurulmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri fitoterapi

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