Fitre ne kadar 2022? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Diyanet 2022 fitre miktarını açıkladı!

Fitre ne kadar 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları Ramazan ayı münasebetiyle konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Fitre ne kadar 2022? Fitre ne zaman, kimlere verilir? sorularının yanıtına ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FİTRE NE KADAR 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süreye ilişkin fitre miktarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Fitre bedelini 40 TL olarak duyurdu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklama şu şekilde:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre Miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Fakat, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Hanefilere göre şu kişilere fitre verilemez: Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine, zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa,

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez, Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

FİTRE NEDİR?

Fitre olarak bilinen sadaka-i fıtır, yani fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanların, belirli kişilere vermesi gereken sadakadır. Her vatandaş, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.



