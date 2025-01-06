Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fiyatı 1679 TL'ye düştü! Levi's 512 Slim Taper Erkek Jeans günün fırsat ürünü
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1679 TL'ye düştü! Levi's 512 Slim Taper Erkek Jeans günün fırsat ürünü

Fiyatı 1679 TL'ye düştü! Levi's 512 Slim Taper Erkek Jeans günün fırsat ürünü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.01.2025 10:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kalitesi ve şık tasarımlarıyla adından söz ettiren Levi's, şıklığı ve rahatlığı bir araya getirerek her zevke hitap ediyor. Markanın geniş ürün yelpazesi içinde öne çıkan jeanler moda severler tarafından övgü topluyor. Günün Fırsatları kapsamında indirime giren Levi's jeanler de alışveriş severlerin yüzünü güldürüyor. Levi's'in ikonikleşmiş modellerden biri olan ve çok satan 512 Slim Taper Jean'deki kısa süreli indirimi kaçırmamak için acele edin.

Levi's'in yüksek kaliteli jean modellerine yarı fiyatına sahip olmak ister misiniz? Çabasız şıklığın anahtarı haline gelen Levi's jeanler ile kombinlerinizi taçlandırabilir, her ortamda havalı görünebilirsiniz. Kalitesine hayran kalacağınız Levi's jean modelleri içinde şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkan ve kısa süreliğine indirimde olan, çok satan 512 Slim Taper Jean'e sizin için bu içeriğimizde yer verdik. Eğer hazırsanız şimdi bu jeani incelemeye geçebiliriz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Levi'slardaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Levi's 512 Slim Taper Erkek Jeans

Levi's 512 Slim Taper Jeans Erkek Jean Pantolon

Dar paça severler için mükemmel bir tercih olan Levi’s 512 Slim Taper Jeans, işlevselliği ve hafifliği bir araya getiriyor. Bu pantolon, terziden ilham alan kesimi ve gün boyu hareket özgürlüğü yaratan esnekliğiyle dikkat çekiyor. WaterLess teknolojisi ile %96 daha az su kullanarak üretilmesi de çevre dostu bir tercih yapmanıza imkan tanıyor. Gri rengi sayesinde hem klasik hem de modern kombinlerde kullanılabilen Levi's pantolon, her erkeğin dolabında bulunması gereken joker parçalardan biri.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dar kesim olmasına rağmen, Kumaş kalitesi,yumuşaklığı,rengi,vücuda oturması şahane."

  • "İnanılmaz! Harika bir ürün, çok beğendim. Her zaman ki gibi! Hızlı kargo teşekkür ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

 Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

 Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

 Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!

 Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Bebeğinizle tatil stresini yok edecek...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Jean kot pantolon kot pantolon erkek levis
İş birliği İçerikleri
Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Remington F5000 ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Remington F5000 ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Temizliğe hız ve pratiklik kattı, herkesin gözdesi olmayı başardı!

Temizliğe hız ve pratiklik kattı, herkesin gözdesi olmayı başardı!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

TikTok'ta viral oldu! Gün boyu rahatlık sunan o masaj aleti burada

TikTok'ta viral oldu! Gün boyu rahatlık sunan o masaj aleti burada

A101'e Columbia montlar geliyor!

A101'e Columbia montlar geliyor!

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Çok satanlarda bir numara! Kedinize en güzel yeni yıl hediyesi...

Çok satanlarda bir numara! Kedinize en güzel yeni yıl hediyesi...

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

A101'e Columbia montlar geliyor!

A101'e Columbia montlar geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mahkemeden ezber bozan karar: Boşandığı kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek! Sebebi ise...

Mahkemeden ezber bozan karar: Boşandığı kocasına aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek! Sebebi ise...

Herkesin vazgeçilmezi ama artık adetle satılıyor! Fiyatını duyan yolunu değiştiriyor

Artık adetle satılıyor! Fiyatını duyan yolunu değiştiriyor

Dayanıklı ve ultra konforlu! Adidas Terrex Eastrail 2 Spor Ayakkabı indirimde

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de aşırı sis faciaya neden oldu! Katliam gibi kaza... Ölü ve yaralılar var

Üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermişti... Sosyal medya akımı 11 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı! Bakanlıktan açıklama

Üzerine kolonya döküp kendisini ateşe vermişti... Sosyal medya akımı 11 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı! Bakanlıktan açıklama

Ölümlü kazada kahreden görüntü! Araba kağıt gibi ikiye ayrıldı

Ölümlü kazada kahreden görüntü! Araba kağıt gibi ikiye ayrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.