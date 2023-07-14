Fiyatı 489 TL'ye düştü! Kaliteyi modern tasarımla buluşturan Eastpak sırt çantası indirimde

Prime Day indirimlerinin kaçırmamanız gereken bir ürünüyle karşınızdayız: Eastpak'ın Litt Çanta! Her kombine uyum sağlayan, kişisel eşyalarınızı rahatça içinde saklayıp taşıyabileceğiniz siyah bir çanta mutlaka herkesin gardırobunda olmalı. Eğer siz de çantalarınız arasına kaliteli bir model eklemek istiyorsanız Prime Day kapsamında %69 indirimle satışta olan bu çantaya bir göz atmalısınız. Hazırsanız indirimlere dalıp stilinizi taçlandıracak bu Eastpak çantayı beraber tanıyalım.

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Eastpak Litt Çanta

Ürün özellikleri

Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Uzun süre kullanıma ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Kompakt ve taşınması kolay bir boyuta sahiptir. Günlük kullanımda rahatlıkla taşınabilir.

Çantanın iç kısmında düzenleyici bölmeler bulunur. Bu alanlar, eşyalarınızı organize etmenizi sağlar. Ayrıca iç kısımda bir fermuarlı cep yer alır; değerli eşyalarınızı güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Çantanın omuz askısı ayarlanabilir özelliktedir. İsteğinize göre askıyı kendi boyunuza ve rahatlığınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Suya dayanıklı kaplamaya sahiptir. Hafif yağmur veya nemli hava koşullarında eşyalarınızı korur ve çantanızı güvende tutar.

Kullanıcı yorumları

"Harika bir çanta, her yerde yanımda taşıyorum!"

"Küçük boyutuna rağmen çok kullanışlı ve dayanıklı."

"Şık tasarımıyla tarzımı yansıtıyor, çok memnunum!"

"Pratik ve ferah iç düzenlemesi sayesinde her şeyi kolayca bulabiliyorum."

"Su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde dahi güvenle kullanıyorum."

Bu içerik 14 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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