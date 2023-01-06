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Ayaklarınızı yağmurdan kardan koruyacak waterproof ayakkabı modelleri

05.01.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarına uygun üretilmiş bir ayakkabıya sahip değilseniz yağışlı havalar bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Zor hava şartlarında dahi anın tadını çıkarmanın yolu ise waterproof özellikli ayakkabılardan geçiyor. Waterproof ayakkabılar su geçirmeme özellikleri sayesinde ayaklarınızın her daim kuru kalmasını sağlayan bir yapıya sahip. Gelin, su geçirmez özellikleriyle karlı ve yağmurlu hava şartlarına inat gün boyu konfor sağlayacak waterproof ayakkabıları birlikte inceleyelim!

Ayaklarınızı yağmurdan kardan koruyacak waterproof ayakkabı modelleri

Yağışlı, karlı ve soğuk hava şartlarında ayaklarınızın hem kuru hem sıcak kalması sağlığınız için son derece önemli. Bu noktada waterproof ayakkabılar tüm bu özellikleri size bir arada sunuyor. Waterproof ayakkabı modelleri, ayakkabınıza su girişini engellerken aynı zamanda nefes alabilir yapısıyla ayakkabı içinde nem oluşmasını da önlüyor. Waterproof özellikleriyle kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak o ayakkabılar içeriğimizde!

1. Su geçirmez, nefes alır: Columbia CRESTWOOD

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

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Columbia CRESTWOOD su geçirmez ve nefes alabilir yapısıyla en iyi waterproof ayakkabılardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda rüzgara karşı iyi bir dirence de sahip. Son derece hafif bir ayakkabı olan Columbia CRESTWOOD üstün darbe emiş desteği sayesinde konforlu bir kullanım sağlıyor. Ayrıca her türlü arazide, ıslak ve kuru hava şartlarında son derece başarılı bir tutuşa sergiliyor.

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2. Zarif ve konforlu: Keen Targhee 3

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

Keen Targhee 3, suyun içeri girmesini engellerken içerideki buharın dışarı çıkmasını sağlayan Keen Dry ismini verdiği bir teknoloji kullanıyor. Uzun süreli konfor sağlayan iç tabanı çıkarabilir özellikte tasarlanmış, böylece zamanla yıpranan iç tabanı kolaylıkla yenisiyle değiştirmeniz mümkün. Son derece zarif bir görünüme sahip Keen Targhee 3 ayakkabı modeli kalbinizi çalmaya hazır!

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3. Uygun fiyat, yüksek performans: Hammer Jack Waterproof

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

Hammer Jack markasının ürettiği bu model su geçirmezlik konusunda oldukça başarılı. Bu anlamda yüksek fiyat segmentinde yer alan ürünlere yakın bir performans sergiliyor. İyi düzeyde konfor sağlayan iç tabanlıkları çıkarılabilir olarak tasarlanmış. Dış tabanı ise hem ıslak hem kuru zeminde oldukça iyi sonuç veriyor. Hammer Jack markasının bu modeli fiyat performans ürünü arayanları memnun edecek!

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4. Yumuşacık yapısıyla: The North Face Thermoball Lace Up

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

The North Face Thermoball Lace Up; yumuşak ve rahat yapısıyla bir ayakkabıdan çok, terlik hissiyatı veriyor. Yumuşak yapısının yanı sıra DryVent teknolojisini kullanan Thermoball Lace Up, karlı zeminlerde yürürken bile su geçirmeden sıcak bir yürüyüş yapmanıza yardımcı oluyor. Şık görüntüsü ve rahat yapısıyla The North Face Thermoball Lace Up tüm kadınların dolabında olması gereken türden bir ayakkabı.

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5. Gerçek bir çevreci: The North Face Back 2 Berkeley III

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

The North Face markası Back 2 Berkeley III modelinde geçmişten ilham alan tasarımıyla eski Berkeley modeline atıfta bulunmuş. Su geçirmez DryVent teknolojisi sayesinde size gerçek bir waterproof deneyimi sunuyor. Paslanmaya dayanıklı metal detayları, ayakkabıya ekstra dayanıklılık katıyor. Dış tabanlarında ise biyolojik bazlı şeker kamışı ve geri dönüştürülmüş kauçuk kullanıldığı için çevreci bir ayakkabı modeli olarak öne çıkıyor.

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6. Eşsiz tutuş özelliğiyle: Salomon Speedcross 5

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

Salomon Speedcross 5 neredeyse bir spor ayakkabı görümüne ve rahatlığına sahip. Aşınmaya dayanıklı M&S contagrip dış tabanı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Su geçirmezlik konusunda oldukça başarılı olan Salomon Speedcross 5 ayakkabı modeli, aynı zamanda nefes alabilir yapısı sayesinde ayakkabı içinde nem oluşmasını engelliyor. Şık dış görünüşü, dayanıklı yapısı ve eşsiz tutuş özelliğiyle Salomon Speedcross 5 sizleri bekliyor!

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7. Ultra rahat: Columbia Trailstorm

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

Columbia Trailstorm Omni-Tech su geçirmez, nefes alabilir ve su sızdırmaz dikişlere sahip bir waterproof ayakkabı. Spor bir görüntüye sahip olan bu ayakkabı kış aylarında dahi uzun süre yürüyüş yapmak isteyenler için birebir. Bir spor ayakkabı kadar rahat, bir bot kadar dayanıklı. Üstelik su geçirmeme garantisine de sahip! Columbia Trailstorm, rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak.

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8. Her zeminde güçlü adımlar: The North Face Cragstone

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

The North Face Cragstone güçlü görünüme sahip, oldukça hafif bir ayakkabı. İyi düzeyde yalıtım sağlayan astarı sayesinde en soğuk günlerde bile ayaklarınızı sıcak tutabilecek. Sayasında kullanılan file sayesinde nefes alabilen yapıya sahip Cragstone, aynı zamanda güçlü zemin tutuşu sağlayan taban yapısıyla kahve içerken, toplantıda veya outdoor aktivitelerinizde size eşlik edecek!

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9. Taraklı ayaklara özel: Skechers Trego Rocky

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

Skechers Trego Rocky, su geçirmez bilek yüksekliğinde bir yürüyüş botu olarak tasarlanmış. Skechers bu ayakkabının saya kısmında spor ayakkabı modellerinde kullandığı yumuşak, spor saya malzemelerinden kullanmış. Bu sayede ayakkabı ekstra rahatlık sağlıyor. Burun ve ön ayak kısmı taraklı olanlar için özel tasarlanmış ayakkabı, memory foam özellikli iç tabanıyla sizleri bekliyor.

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10. Parmaklarınız güvende ve sıcacık: Keen Targhee Lth

Yağmurdan kardan koruyacak kış aylarınızın vazgeçilmezi olacak waterproof ayakkabı modelleri

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Keen Targhee, deri üst yüzeyi ve Keen Dry astarı sayesinde su geçirmez ve nefes alabilen bir yapıya sahip. Çıkarılabilir Eva orta tabanı sayesinde gün içinde ne kadar yürüyüş yaparsanız yapın, ayaklarınız için rahatlık sağlamaya devam ediyor. Ayrıca Keen markasının patentli teknolojisi Keen Protect sayesinde ayak parmaklarının olduğu kısım ekstra güvenli bir şekilde korunuyor, dışarıdan gelebilecek darbeler ayak parmaklarınıza zarar veremiyor.

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