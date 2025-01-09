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Fiyatı düştü! Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı'da kaçırılmayacak indirim
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Fiyatı düştü! Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı'da kaçırılmayacak indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
08.01.2025 12:07
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Soğuk havalarda ayaklarımızı sıcak ve kuru tutabilmek üşütmemek için son derece önemli. Bunu sağlamak için de kışın tercih ettiğimiz ayakkabılara dikkat etmek, ayakkabı seçiminde pek çok kriteri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle ayakkabının ısı yalıtımlı ve su geçirmez özelliklere sahip olması büyük önem arz ediyor. Siz de böyle bir ayakkabı arayışındaysanız Columbia Crestwood Su Geçirmez Ayakkabı tam da aradığınız ürün olabilir. Üstelik bugüne özel 1469 TL indirim ile satışta...

Kışın zorlu koşullarda güvenle hareket etmenizi sağlayacak bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Soğuklara meydan okuyarak ayaklarınızı sıcacık tutacak, engebeli yüzeylerde üstün zemin kavramasıyla attığınız her adımda güvende olduğunuzu hissettirecek, her şeyden önemlisi yağmurda, çamurda su geçirmeden ayaklarınızı gün boyu kuru tutacak Columbia Crestwood Waterproof Ayakkabı indirime girdi. Biz de sizin için kullanıcılarından tam not alan bu ayakkabıyı inceledik. İndirimli fiyatıyla bu ayakkabıya sahip olmak ve Columbia kalitesiyle tanışmak isterseniz acele etmelisiniz.

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Kışın doğada aktif olanlar için: Columbia Crestwood Su Geçirmez Erkek Ayakkabı

Columbia Crestwood Su Geçirmez Erkek Ayakkabı

Columbia’nın Crestwood modeli Omni-Grip fonksiyonuyla buz ve kar gibi yüzeylerde sağlam bir duruş sağlarken su geçirmez tam pütürlü deri ve nefes alabilen file ile öne çıkıyor. Pürüzlü zeminde kaymaz hareketler için gelişmiş kauçuk tabanlı Columbia Crestwood hafif ve dayanıklı ara tabanı ve yüksek enerji geri dönüşümü ile uzun süreli konfor sunuyor. Orta tabanında bulunan Techlite ™ teknolojisi ile rahat ve stabil bir yürüyüş sunan ayakkabı, şok emici özelliği ile ayaklarınızı koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bazen gerçekten iyi bir markaya yatırım yapmalısınız. Bunların kalite kontrolü en üst kademedir. Uyum beklendiği gibi. Birkaç haftada alışılır. Sadece biraz ağırlığı var, gerçek bot malzemesi gibi hissettiriyor, diğer markalarda aldığınız gibi ucuz köpük ayakkabılar değil."

  • “Ayakkabı çok rahat ve hafif. Ayağı terletmiyor, gün boyu ayakta kalsa bile kokusu çok değişmiyor. Yağmurda kullanmadım henüz, su geçirmediğini umuyorum.”

  • “Mükemmel ayakkabı, su göletine bastım yine su geçirmedi.”
Ürünü İncele

supertasarruf

Bu içerik 9 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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