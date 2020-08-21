Fiyatı ile öne çıkıyor: LG K31 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG akıllı telefon sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Daha önce LG K51 ve LG K61 gibi akıllı telefon modellerini tanıtan LG, K serisine yeni bir model daha ekledi. Bu modelin ismi; LG K31.

LG K31 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

LG K31'in özellikleri arasında 5,7 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Ekranında LG Velvet'teki gibi damla çentik bulunduran telefon, bu çentikte 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya yer veriyor. LG K31 kalbinde ise MediaTek Helio P22 işlemcisini taşıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi ki microSD kart desteği sayesinde telefonun depolama artırılabiliyor.

LG K31'in kameralarına gelelim. Telefon arka tarafında çift kamera kurulumuna yer veriyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğündeyken, diğeri 5 MP çözünürlüğünde ve geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Telefon gücünü ise 3000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

İŞTE LG K31'İN FİYATI

LG K31 fiyatı 149,99 dolar açıklandı. Fakat LG K31 henüz ülkemizde satışta bulunmuyor. ABD'de düzenlenen etkinlikte tanıtılan LG K31, şimdilik ABD'de satın alınabiliyor. LG K31'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.