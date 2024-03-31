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  4. 'Fiyatı oldukça yüksek' Yağmurdan sonra bolluk yaşandı! Buldukça topluyorlar

'Fiyatı oldukça yüksek' Yağmurdan sonra bolluk yaşandı! Buldukça topluyorlar

31.03.2024 09:22
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan yağmurun ardından dağlarda lezzetiyle çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı.

'Fiyatı oldukça yüksek' Yağmurdan sonra bolluk yaşandı! Buldukça topluyorlar

Lezzetiyle evlerde çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bu sene bolluk yaşanıyor.

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Kuzugöbeği mantarını toplayan Mücahit Saraç, "Bu dağlarda yağış sonrası oldukça lezzetli bir mantar türü olan kuzugöbeğini bolca toplayıp evimizde güzel yemek yapmaktayız. Oldukça da yararlı bir mantar türü ciğer gibi tadı var." dedi.

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Mücahit Saraç kuzugöbeği mantarından yapıları yemekleri de şöyle anlattı: "Izgarası yapılıyor. Pirinçli kuzugöbeği adete ciğer ile yapılmış gibi lezzeti oluyor. Patates ile de yapılmaktadır."

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"FİYATI OLDUKÇA YÜKSEK"

Kuzugöbeği mantarının fiyatının ise oldukça yüksek olduğu ifade edildi. (İHA)

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f0793291-3cea-43af-b70e-f5eddb49b336Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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