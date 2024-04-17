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    4. 'Fiyatı sudan biraz pahalı! Yurt dışına gidemiyorlarsa buraya gelsinler' 12 TL'ye büyük keyif 'Sanki Venedik'teyiz'

    'Fiyatı sudan biraz pahalı! Yurt dışına gidemiyorlarsa buraya gelsinler' 12 TL'ye büyük keyif 'Sanki Venedik'teyiz'

    17.04.2024 10:19
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    Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı turistler Seyhan Nehri’nin keyfini gondol ile sürüyor. Kişi başı 12 TL'ye binilen gondollarda gezenler büyük keyif yaşadıklarını belirtirken "Gondol çok güzel. Sanki Venedik’teyiz gibi bir hava var" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar "Fiyatı da 12 lira. Sudan biraz daha pahalı. Yurt dışına gidip Venedik’te binemiyorsa insanlar buraya gelsinler" dedi.

    Çukurova’nın can suyunu sağlayan Seyhan Nehri’nde, İtalya’nın Venedik kentindekilere benzer gondol turlarına katılanlar, palmiyeler arasında yapılan gezinin keyfini çıkarıyor. Çevresinde yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu alanlarının ayrı güzellik kattığı nehirde, Adana Büyükşehir Belediyesince gondollarla düzenlenen turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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    12 LİRAYA GONDOL KEYFİ

    Kişi başı 12 liraya binilen gondollarda gezenler, kendilerine eşlik eden ördek ve kazların yüzüşünü izlemenin yanı sıra gün batımını karşılamanın keyfini yaşıyor.

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    Ayrıca bu sene 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılan yerli ve yabancı turistler, gondol keyfiyle de eşsiz hatıralar biriktiriyor.

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    “ÇOK GÜZELDİ”

    İhlas Haber Ajansı’na konuşan Emine Acun, gondol turundan çok keyif aldığını belirterek, “Çok beğendim, çok güzel olmuştu Adana için. Herkese tavsiye ederiz. Gondola geldik önce çok güzeldi” dedi.

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    Ali Kaya isimli vatandaş ise, “Çok beğendim. Güzel bir eğlence oldu. Herkese tavsiye ederiz. Havalar ısındı, festival havası güzel oldu. Gezdik, dolaştık. Havanın tadını çıkarttık” ifadelerini kullandı.

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    “FİYAT SUDAN BİRAZ PAHALI”

    Saniye Yıldır ise Venedik’teki gondol keyfinin Adana’da da yaşanabildiğine dikkat çekerek, “Gondol çok güzel. Sanki Venedik’teyiz gibi bir hava var. Fiyatı da 12 lira. Sudan biraz daha pahalı. Yurt dışına gidip Venedik’te binemiyorsa insanlar buraya gelsinler. Hem gezmiş hem de fotoğraf çekilmiş olacaklar. Herkese tavsiye ederiz” diye konuştu. (İHA)

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    AW183900_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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