FKÖ'den uluslararası topluma "Filistin seçimlerine destek" çağrısı

KUDÜS (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlerin başarıyla tamamlanması için uluslararası toplumdan destek istedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ülkeleri ile Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Filistin'de yapılması planlanan genel seçimlerin başarıyla tamamlanması için destek çağrısında bulundu.

Ureykat mektubunda, "Barışsever ülkeleri, seçim sürecinin şeffaflığı ve seçimlerin başarıya ulaşması için uluslararası gözlemciler göndermeye ve başta işgal altındaki Kudüs olmak üzere Filistin topraklarında demokratik süreci güçlendirmek ve seçmenlerin işgal devleti İsrail tarafından tehdit edilmeden oylarını kullanabilmelerini sağlamak için Filistin'le ortak hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin tamamının katılımı olmadan seçimlerin yapılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Ureykat, şunları kaydetti: