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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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