Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

