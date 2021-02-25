Flaş açıklama: Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak

Dünyayı etkileyen ve tedbirlerle önüne geçilmeye çalışılan koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Koronavirüsle birlikte günlük hayata giren ve salgınla mücadelede büyük öneme sahip maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oluyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid- 19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin, maskenin, 2022 yılının başına kadar günlük yaşamda olacağını söyledi. Düşüş yaşanan koronavirüs vakalarının böyle devam edebilmesi için maskenin daha da ön planda olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ’nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.

'ŞU AN DAHA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Maskeye şu an daha çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi: