Flaş açıklama: Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir

Bir çok ilin ardından İstanbul'da da düğün, nişan ve sünnet düğünlerine bazı kısıtlamalar geldi. Koronavirüs vaka sayısındaki artış ile düğün ve nikah gibi eğlencelere gelen yasaklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Yeni yasaklar kurallara uyulmadığı takdirde zorunlu olarak gelecek. Kurallara uymadığımız takdirde şartlar zorunlu görülürse sadece iller değil, ülke düzeyinde de yasaklamalar gelebilir. Yasak sadece nikah, düğün, sünnet değil durumuna göre daha geniş bir alana yayılabilir. Bunu insanların kendileri öngörmeli" dedi.

"BU VİRÜS 2021'DE DE DEVAM EDECEK"

Bir çok ilin ardından İstanbul'da da düğün, nişan ve sünnet düğünlerine bazı kısıtlamalar geldi. Kararı İstanbul Valiliği açıkladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüs vaka sayısındaki artış ile düğün ve nikah gibi eğlencelere gelen yasaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Recep Öztürk, "Tüm dünyayı salgının korkuttuğu dönemde, Çin'deki 80 binli vakalar herkesi korkutmuştu. Çin nitekim 83, 84 binle kapatmıştı. Şu anda çok az sayıda vaka görülüyor. Şimdi ise, geçen haftalarda dünya 304 bin rakamını da gördü. Şu anda dünyada görülmeyen ülke yok, ölümlere baktığımızda daz 830 binli rakamları aşmış durumdayız. Bizim ülkemiz birinci dalganın henüz sönümlenmediği, dalgalanmaların görüldüğü bir durumda. Günde bin 200-bin 500 vaka bandındayız Türkiye olarak. Bazı ülkelerde ise birinci dalganın sönümlendiği ve 2. dalga diyebileceğimiz durumda olduğunu görüyoruz. Bu, dünyada salgının tüm hızıyla devam ettiğini gösteriyor. Araya büyük bir değişiklik girmediği takdirde yani bu çok etkin ve yaygın bir aşı olabilir ya da virüsün mutasyona uğraması olabilir, 2021'de de bu virüsün devam edeceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.