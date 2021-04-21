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  4. Floyd davasında yeni gelişme! Jüri 10 saatlik müzakere sonrası karara vardı

Floyd davasında yeni gelişme! Jüri 10 saatlik müzakere sonrası karara vardı

21.04.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin’in yargılandığı davada jüri karara vardı. Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Floyd davasında yeni gelişme! Jüri 10 saatlik müzakere sonrası karara vardı

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada dün 12 kişilik jüri, yaklaşık 10 saat süren müzakereden sonra yerel saatle 16.10'da kararını açıkladı.

SUÇLU BULUNDU

Yargıç Peter Cahill tarafından okunan jürinin kararında Chauvin, kendisine yöneltilen 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

29 Mart'tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlenmiş, savcılık ve savunma makamlarını önceki gün kapanış konuşmalarını yapmıştı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. (AA)

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George Floyd

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