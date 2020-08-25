Foça'da iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı

Bir kamu kurumunda temizlik işçisi olarak çalışan, 2 kız çocuk annesi Canan G., özel bir işletmede işçi olarak çalışan 13 yıllık eşi Kenan G.'den geçen yıl ayrıldı. Çift, geçen ocak ayında ise boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. İddiaya göre, boşanmasının ardından Canan G.'nin çocukları ile yaşadığı Yenibağarası Mahallesi'ndeki eve, bir süre önce çevresine 'dini nikahlı eşim' diye tanıttığı Muhittin Öztürk taşındı.

KOMŞULARI JANDARMAYA BİLDİRDİ

Canan G.'nin evinden 22 Ağustos'ta, gece saatlerinde gelen gürültülerden, çocukların dövüldüğünü fark eden komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, vücutlarında yara ve darp izleri bulunan İ.B.G. ve kardeşi S.B.G.'yi kurtardı. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen iki çocuk için 'darp raporu' alındı. Jandarma, çocukların annesi Canan G. ve birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk'ü gözaltına aldı. Çocuklar ise öz babaları Kenan G.'ye teslim edildi.

"ŞİDDETİ ANNESİ UYGULADI"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Canan G. ve Muhittin Öztürk dün adliyeye sevk edildi. Öztürk, Foça Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Çocuklar beni üvey babaları olarak kabullenmedi. Evde istemediler. Onlara şiddet uygulamadım. Eğitimleri ile ilgilendim. İstanbul'a ve başka yerlere tarihi, kültürel gezilere götürdüm. Çeşitli tarihlerde, cüzdanımdan para eksilmesi üzerine, kendilerine tenkitlerde bulundum. Bu nedenle tartışmalarımız oldu. Ancak çocuklara şiddeti anneleri uyguladı. Ben, kendisine engel olmaya çalıştım" dedi.