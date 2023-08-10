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Foça'da korkunç cinayet! "Babanı öldürdüm, haberin olsun"

10.08.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. 62 yaşındaki Mehmet Arslandal teknesinde damadı tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen damadın ise olay yerinde telefonla karısını arayarak "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi.

Foça'da korkunç cinayet! "Babanı öldürdüm, haberin olsun"

Foça'daki korkunç olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi Küçük Deniz Limanı'nda bulunan bir teknede meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre S.K. (45), aralarında anlaşmazlık bulunan kayınpederi Mehmet Arslandal'ın (62) sahibi olduğu tekneye gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüyünce, S.K. yanında getirdiği tabancayla kayınpederine ateş etti.

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Mermilerin isabet ettiği adam kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KORKUNÇ CİNAYETİ EŞİNE SÖYLEDİ

Yerde hareketsiz yatan kayınpederinin yanında bekleyen damadın, bu sırada telefonla eşini arayarak soğukkanlılıkla "Babanı öldürdüm, haberin olsun" dediği öğrenildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cinayet şüphelisi gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslandal'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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cinayet Foça

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