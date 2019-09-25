Foça'da 51 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu minibüs ve otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı. Organizatörler, tutuklandı.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde önleyici kolluk görevi yapan Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 06 GF 3451 plakalı minibüs ile arkasından gelen 35 ESE 90 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurdu. Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen, otomobilde ise göçmen kaçakçısı 3 Türk yakalandı. İşlemlerinin ardından adlieyeye sevk edilen E.A. (36), H.A. (36 ) ve Ö.Ö. (33) adlı organizatörler, tutuklandı.

Kimlik tespitleri süren kaçak göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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