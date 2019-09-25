HABER

Foça'da 51 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu minibüs ve otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı.

Foça'da 51 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu minibüs ve otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı. Organizatörler, tutuklandı.
Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde önleyici kolluk görevi yapan Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 06 GF 3451 plakalı minibüs ile arkasından gelen 35 ESE 90 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurdu. Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen, otomobilde ise göçmen kaçakçısı 3 Türk yakalandı. İşlemlerinin ardından adlieyeye sevk edilen E.A. (36), H.A. (36 ) ve Ö.Ö. (33) adlı organizatörler, tutuklandı.
Kimlik tespitleri süren kaçak göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

FOTOĞRAFLI

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Çifti emniyet kemerleri hayata bağladıÇifti emniyet kemerleri hayata bağladı
Kumluca'da makilik yangınıKumluca'da makilik yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.