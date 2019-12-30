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  4. Fok yavrusu kameralara el salladı!

Fok yavrusu kameralara el salladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

Şu sıralar tüm sosyal medya alemi Bebek Yoda'nın sevimliliğini konuşuyor. Ancak bu bebek fok da en az onun kadar sevimli, ayrıca kameralara da poz veriyor.

Fok yavrusu kameralara el salladı!

İngiltere'deki Horsey Beach'te bir fotoğrafçının objektifine takılan görüntülerde yavru bir fok balığı kameralara el sallıyor.

Johan Siggeson tarafından çekilen kareler 'Horsey Foklarının Dostları' isimli Facebook hesabında yayımlandı.

Paylaşımın altına ise bir takım uyarılarda bulunuldu. Fok yavrularına 10 metreden fazla yaklaşılmaması uyarısında bulunulurken, anne ve yavrunun arasına girilmemesi aksi halde annenin yavruyu terk edebileceği belirtildi.

Horsey Beach'e yürüyüşe çıkan köpek sahipleri, hayvanlarını tasmasız gezdirmeme konusunda uyarılıyor.

Yavru fokları kovalamaları halinde denize kaçabilecek yavruların büyümedikleri için henüz kürkleri su geçirmez değil.

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FOK YAVRUSU kamera BEBEK YODA ingiltere

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