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  4. Ford, binlerce Mustang Mach-E'yi geri çağırıyor! İşte endişe yaratan nedeni

Ford, binlerce Mustang Mach-E'yi geri çağırıyor! İşte endişe yaratan nedeni

28.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Ford, yaklaşık 18 bin adet Mustang Mach-E elektrikli aracını geri çağırıyor. Geri çağırma kararının arkasında ise bir çarpışma veya sürüş sırasında ön camın ve panoramik cam tavanın fırlama endişesi var.

Ford, binlerce Mustang Mach-E'yi geri çağırıyor! İşte endişe yaratan nedeni

Ford, bugüne kadar satılan Ford Mustang Mach-E elektrikli SUV'ların yaklaşık 18.000'inin risk altında olduğunu, ancak yaklaşık 13.000'inin tavan ayrılma riski taşıdığını söylüyor.

FORD MUSTANG MACH-E'NİN CAMI YERİNDEN ÇIKIP UÇABİLİR

The Verge'ün haberine göre Ford, Mustang Mach-E'leri, ön camın ve panoramik cam tavanın sızıntı yapabileceği, işin daha da kötüsü, bir çarpışma sırasında veya sürüş esnasında yerinden çıkarak uçup gidebileceği endişesi ile geri çağırıyor. Ford, söz konusu kusurla alakalı herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını belirtiyor.

Ford Mustang-Mach-e-1

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Şirket, Mustang Mach-E sahiplerine ekim ayı sonlarında geri çağırma talimatları vermeye başlayacak.

İlk olarak geçtiğimiz hafta Kanada'da Mustang Mach-E SUV modellerinin geri çağırma işlemine başlandığı da bildiriliyor.

Ford, bu ayın başlarında ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) Mustang Mach-E'nin ön camının ve panoramik tavanının araca düzgün bir şekilde bağlanmamış olabileceğinin farkına vardığını söyledi. Şirket, sorunun nedenini ise henüz bilmiyor.

Panoramik cam tavanlar, özellikle Tesla'nın otomobillerinde standart hale gelmeye başlamasından sonra, yeni elektrikli araçların popüler bir özelliği haline geldi.

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Bu noktada Tesla'nın da Ford gibi benzer cam tavan sorunlarıyla karşılaştığını belirtelim.

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