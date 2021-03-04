Foreign Policy: Türkiye ile diplomatik mayın tarlası ilişkiler, Biden için önemli bir sınav

ABD'de dış politika alanında önde gelen yayınlardan Foreign Policy (FP), Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiş olmasının arkasında yatanları ve yeni yönetimin Türkiye'ye yaklaşımını inceleyen bir analiz yayımladı. Analizde, "10'dan fazla yetkili, Kongre üyesi ve diğer uzmanlarla yapılan mülakatlar, ABD Başkanı'nın sessizliğinin, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik daha sert bir üslup benimseyeceğinin bir göstergesi olduğunu ortaya koydu. Ankara'nın eylemlerini değiştirmemesi ve bunu hızlı bir şekilde yapmaması halinde bu soğuk tavır da devam edecek" yorumu yapıldı. Biden yönetimi, resmen 20 Ocak'ta göreve başladı. Biden, göreve başlamasının ardından birçok dünya lideri ile telefonda görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak henüz Biden ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yapılmış değil. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Şubat ayı ortasında görüştü. Bu görüşmede, ABD, Türkiye'nin Irak'ın Gara bölgesine düzenlediği operasyonda hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı diledi.

Türkiye ile ABD ilişkilerini "diplomatik mayın tarlası" olarak nitelendiren FP, Biden'ın "bir yandan kadim bir NATO müttefiki ile ilişkileri onarırken, diğer yandan da Erdoğan'ın giderek artan otoriterleşme eğilimini dizginleyip dizginleyemeyeceğini" ortaya koyması gerektiği ve bunun da dış politika programının önemli bir sınavı olacağını belirtti. 'Biden yönetimi denge arayışında' Analizde, "Türkiye'nin lideri, son yıllarda Washington'da ciddi sıkıntılar yarattı. Ancak ilişkilerin daha da kötüleşmesine izin vermenin felaket sonuçları olur. Şu ana kadar Biden yönetimi, Türkiye'nin sorunlu davranışının karşılıksız kalmamasını sağlayarak, dengeli bir tutum arayışındaymış gibi görünüyor" denildi. Yazıda, Türkiye'de bazı kurum ve kişilerin, Rusya'dan S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasından dolayı halihazırda yaptırım uygulandığı ancak eski yetkililerin bu cezaların ekonomiye zarar verecek şekilde tasarlanmadığını söyledikleri ifade edildi. Konuyla ilgili FP'ye bir açıklama gönderen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD ile ilişkilere "azami önem" verildiğini ve Biden yönetimi ile ilişkilerin güçlendirilmesi için birlikte çalışılacağını söyledi.