Format atılan telefondan fotoğraf kurtarma: Telefonumu sıfırladım fotoğrafları nasıl geri alabilirim?

Formattan önce dosya ve disk bölümünde gerekli yedeklemeleri yapmadıysanız tüm datalarınıza erişiminizi kaybedebilirsiniz. Yanlışlıkla yapılan sıfırlama durumlarında, belgeleri eski hallerine getirmenin pek çok farklı yolu bulunur. “Telefonumu sıfırladım fotoğraflarımı kurtarmak istiyorum” dediğiniz durumlardan kurtuluş yolları arasında akla gelen ilk yöntem bulut sistemleri olur.

İsteğe bağlı olarak periyodik bir şekilde gerçekleştirilebilen bulut sistemine yedekleme, geri getirmek istediğiniz belge ve fotoğrafları çok kısa bir zaman dilimi içinde cihazınıza tekrar yükler. Silinen dokümanlarınıza ulaşmanızın en kısa yöntemi budur. Tüm verilerinizi bulut sistemine yükleyecek kadar alana sahip değilseniz, ek hafıza satın alabilir ya da verilerinizi kendinize veya bir yakınınıza mail yolu ile gönderip de tüm datalarınızı güven altına alabilirsiniz.

Bu yöntemlere ek olarak şarj kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza, bir ucunu da mobil cihazınıza bağlayıp telefonda bulunan her şeyi bilgisayarınızın hafızasında saklamak, gerekirse bir USB’ye aktarmak da tatsız durumlardan kaçınmanıza yardımcı olacak seçeneklerdendir.

Format atılan telefondan fotoğraf kurtarma

Verilerin yedeklemesinin yapıldığı zamanlarda gerçekleştirilen format işleminin aksine, saklanmamış verileri geri getirmek uzun ve yorucu bir işlem olabilir. Ücretli ve ücretsiz olarak iki kategoriye ayrılabilecek uygulamalar, telefondaki resimleri kurtarma işlemine yardımcı olur. Ücretsiz uygulamalar çoğu zaman istenen sonuçları vermezken ücretli olacak şekilde hazırlanmış uygulamalar istediğiniz sonuçlara kısa süre içerisinde ulaşmanızı sağlar. Bu uygulamalar ile yapabilecekleriniz şu şekildedir:

Format öncesi cihazda muhafaza edilen mesajların geri getirilmesi

Cihazın dahili hafızasında depolanan fotoğraf albümlerinin geri getirilmesi

Yine cihazın dahili hafızasında depolanan videoların geri getirilmesi

Cihazın rehberinde bulunan kişilerin adları ve numaraları

Format öncesi yapılan arama kayıtlarının geri getirilmesi

Depolanan pdf, docx gibi pek çok uzantıya sahip olan belgelerin geri getirilmesi

Cihazda depolanan şarkıların geri getirilmesi

Bahsi geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulamalar genellikle ücretlidir. Tüm bunlara ek olarak uygulamanın, cihazınızın root edilmesi gibi bir talebi bulunmamaktadır.



