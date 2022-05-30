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Açılmayan telefona format atmak: Ekranı açılmayan telefona nasıl format atılır?

29.05.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılmayan telefona format atmak, telefon ekranı kullanılmadan atılan formattır. Açılmayan telefona format atmak için hard reset tekniği kullanılır. Hard reset, telefon tuş kombinasyonunun kullanılarak sistem ayarlarına girildiği ve sıfırlama seçeneğinin kullanıldığı bir format türüdür. Ekranı açılmayan veya şifresi unutulan telefona format atmak zaman zaman gerekebilir. Açılmayan telefona nasıl format atılır?

Açılmayan telefona format atmak: Ekranı açılmayan telefona nasıl format atılır?

İçindekiler

  • Ekranı Açılmayan Telefona Nasıl Format Atılır?
  • Kilitli Android Telefon Sıfırlama Yöntemi Nedir?
  • iOS Telefon Sıfırlama Yöntemi Nedir?
  • Telefona Format Atmak Ne İşe Yarar?

Telefona format atmak, bazen cihazın daha iyi çalışması için bir zorunluluktur. Ancak ekranı açılmayan veya şifresi unutulan telefonlara standart bir format işlemi yapılamaz. Telefonun fabrika ayarlarına döndürme seçeneğine ulaşılamadığında cihazın tuşları ile yapılan format seçeneği kullanılmaktadır. Telefona format atmak için Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemler uygulanmaktadır. Ekranı açılmayan telefona nasıl format atılır?

Ekranı Açılmayan Telefona Nasıl Format Atılır?

Ekranı açılmayan telefona format atmak, diğer format işlemlerine göre biraz daha farklıdır. Telefonlar kendi ayarlarında sıfırlama seçeneği barındırırlar ve bu sıfırlama seçeneğine ulaşmak için telefonun açılması gereklidir. Ancak ekranı açılmayan veya şifresi unutulan telefonlar için bir seçenek olarak telefon tuşlarının kullanıldığı format işlemi bulunmaktadır.

Kilitli Android Telefon Sıfırlama Yöntemi Nedir?

Android telefon sıfırlamaya başlamadan önce şarjın en az %30 dolduğundan emin olun ve ardından şu işlemleri takip edin:

  • Telefonunuzu tamamen kapatın.
  • Telefona uygun olan tuş kombinasyonlarını bulun. Bu kombinasyonlar her modelde değişkenlik gösterir.
  • Telefonunuz açılacak ve çıkan ekranda birtakım yazılar yer alacak. Telefonunuzun yön tuşlarını kullanarak Wipe data/factory reset seçimini yapın. Güç tuşuna basarak seçimi onaylayın.
  • Yeni ekranın açılması için bekleyin ve çıkan ekranda Reboot system now seçeneğini aynı yollarla seçin.
  • Telefonunuzun açılmasını bekleyin.

Android telefonlerda reset atmak için gereken tuş kombinasyonu genellikle Ses açma + Güç tuşudur. Farklı kombinasyonları deneyerek format ekranına ulaşabilirsiniz.

iOS Telefon Sıfırlama Yöntemi Nedir?

iOS telefon sıfırlama yöntemi Android telefondan biraz daha farklıdır. Öncelikle telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes’u açın. Ardından şu işlemleri izleyin:

  • Telefon modelinize uygun tuş kombinasyonlarına basın ve format ekranının gelmesini bekleyin.
  • Açılan ekranda geri yükle ve güncelle seçenekleri çıkacaktır. Format atmak için geri yükle seçeneğini işaretleyin.
  • Geri yükle seçeneği telefonunuzdaki verileri silip fabrika ayarlarına döndürene kadar bekleyin.

Telefona Format Atmak Ne İşe Yarar?

Telefona format atmak;

  • Telefondaki verileri temizler ve telefonun ilk alındığı zamanki ayarlarına dönmesini sağlar.
  • Şarj dengesi bozulan telefonun şarjının daha iyi çalışmasını, telefonun daha geç ısınmasını ve daha hızlı çalışmasını sağlar.
  • İşlevini yitirmiş telefonların tekrar eski haline gelmesini mümkün kılar.

Bazı telefonlar format atıldıktan sonra çok iyi bir duruma gelirken bazı telefonlarda küçük bir iyileşme olur. Bu durum telefonun daha köklü bir sorunu olduğunu gösterir.

Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme: Telefona format attıktan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?Telefona format attıktan sonra silinen dosyaları geri getirme: Telefona format attıktan sonra silinen dosyalar geri gelir mi?


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