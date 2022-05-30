Açılmayan telefona format atmak: Ekranı açılmayan telefona nasıl format atılır?

Telefona format atmak, bazen cihazın daha iyi çalışması için bir zorunluluktur. Ancak ekranı açılmayan veya şifresi unutulan telefonlara standart bir format işlemi yapılamaz. Telefonun fabrika ayarlarına döndürme seçeneğine ulaşılamadığında cihazın tuşları ile yapılan format seçeneği kullanılmaktadır. Telefona format atmak için Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemler uygulanmaktadır. Ekranı açılmayan telefona nasıl format atılır?
Ekranı açılmayan telefona format atmak, diğer format işlemlerine göre biraz daha farklıdır. Telefonlar kendi ayarlarında sıfırlama seçeneği barındırırlar ve bu sıfırlama seçeneğine ulaşmak için telefonun açılması gereklidir. Ancak ekranı açılmayan veya şifresi unutulan telefonlar için bir seçenek olarak telefon tuşlarının kullanıldığı format işlemi bulunmaktadır.
Android telefon sıfırlamaya başlamadan önce şarjın en az %30 dolduğundan emin olun ve ardından şu işlemleri takip edin:
Android telefonlerda reset atmak için gereken tuş kombinasyonu genellikle Ses açma + Güç tuşudur. Farklı kombinasyonları deneyerek format ekranına ulaşabilirsiniz.
iOS telefon sıfırlama yöntemi Android telefondan biraz daha farklıdır. Öncelikle telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes’u açın. Ardından şu işlemleri izleyin:
Telefona format atmak;
Bazı telefonlar format atıldıktan sonra çok iyi bir duruma gelirken bazı telefonlarda küçük bir iyileşme olur. Bu durum telefonun daha köklü bir sorunu olduğunu gösterir.
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