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Formula 1 pole pozisyonu nedir? Formula 1 yarışlarında sıklıkla duyduğumuz pole pozisyonu nedir?

18.04.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 yarışlarında sıklıkla adı geçen pole pozisyonu, son olarak San Marino’da bulunan Imola pistinde düzenlenen F1 yarışlarında Lewis Hamilton, pole pozisyonunu aldı. Yakın seanste Hamilton 99. Pole pozisyonunu alırken, Perez ikinci oldu. Bu gelişmelerden sonra ise Formula 1 hayranları pole pozisyonu için araştırmalarda bulundu.

Formula 1 pole pozisyonu nedir? Formula 1 yarışlarında sıklıkla duyduğumuz pole pozisyonu nedir?

2021 Formula 1 Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Red Bull pilotu Perez ise mükemmel bir son turun ardından takım arkadaşı Max Verstappen’i arkasında bırakarak ikinci oldu. Seansa pole pozisyonu umuduyla başlayan Max Verstappen ise yarışmayı üçüncü olarak bitirdi. Peki, pole pozisyonu nedir?

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POLE POZİSYONU NEDİR?

Pole pozisyonu; yarışlarda en önce yani 1. Sıradan başlanan yer demektir. F1 yarışlarında pilotlar, ilk sırayı elde edebilmek için öncelikle sıralama turlarında en iyi dereceyi yapmak adına mücadele verirler.

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Pole pozisyonu terimi at yarışlarında da yarışa en öndeki yuvadan başlayan atı belirtmek için kullanılan bir ifadedir.

Pist yarışlarında ise yarışa ilk sırada başlayacak olan pilot, pole pozisyonu sahibi olarak adlandırılır.


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