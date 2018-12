Fortnite 7.01 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games’in bünyesinde yer alan Fortnite, geçtiğimiz gün 7.00 güncellemesi ile sezon 7’nin startını vermişti. Bir çok yenilik ile gelen Fortnite 7.00 güncellemesinde bazı sorunların yaşandığı ortaya çıktı.

Geliştirici firma bugün ise karşımıza hataların düzeltildiği Fortnite 7.01 güncellemesi ile çıktı. Peki, bu güncelleme ile oyundaki hangi hatalar düzeltiliyor? Bu güncellemenin PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlara aynı anda geldiğini belirtelim.

Silahlar ve eşyalar



Sonsuzluk Kılıcı

oBu Eşsiz yakın dövüş silahı, Donmuş Doruk’ta bulunabilir.

oBirincil ateşi güçlü bir kesme hareketi yapar. Rakiplere çok büyük hasar verir ve yapıları tek vuruşta yok eder (oyunculara 75 hasar).

oİkincil ateşi oyuncunun sıçrayarak büyük mesafeler katetmesini ve önüne çıkan her şeyi yok etmesini sağlar. Yere indiğinde çevresindeki oyunculara hasar verir (25 hasar) ve onları savurur.

oKılıcı taşıyan kişi ayrıca şu ek becerilere de sahip olur:

Azami Can ve Kalkan miktarı artar (200 Can/200 Kalkan).

Azami Can ve Kalkan miktarı altındayken her saniye canı ve kalkanı yenilenir (saniyede 1 Can).

Her rakip avlamada anında can kazanılır (50 Can).

Oyuncunun hareket hızı artar (%130).

oSonsuzluk Kılıcı’nı kaidesinden çeken ilk oyuncu azami canını ve kalkanını anında geri kazanır.

oEğer oyuncu Sonsuzluk Kılıcı’nı alırsa, tüm çanta eşyaları ve yapı malzemeleri yere düşer.

oSonsuzluk Kılıcı’nın sahibi bir eşya alırsa (yapı malzemeleri hariç), Sonsuzluk Kılıcı’nı yere bırakır.

oSahibi yere devrildiğinde veya avlandığında, Sonsuzluk Kılıcı yere düşer.

oHer maçta sadece bir Sonsuzluk Kılıcı bulunur.

oFırtınakanat yok edildiğinde, artık yolcular da hasar alacak.