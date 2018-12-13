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Fortnite 7.01 güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

7'nci sezon için geçtiğimiz günlerde güncellenen Fortnite, bugün sorunların düzeltildiği bir güncelleme daha aldı. Fortnite 7.01 güncellemesi ile gelen yenilikler ve çözülen sorunlar haberimizde.

Fortnite 7.01 güncellemesi ile gelen yenilikler

Epic Games’in bünyesinde yer alan Fortnite, geçtiğimiz gün 7.00 güncellemesi ile sezon 7’nin startını vermişti. Bir çok yenilik ile gelen Fortnite 7.00 güncellemesinde bazı sorunların yaşandığı ortaya çıktı.

Geliştirici firma bugün ise karşımıza hataların düzeltildiği Fortnite 7.01 güncellemesi ile çıktı. Peki, bu güncelleme ile oyundaki hangi hatalar düzeltiliyor? Bu güncellemenin PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlara aynı anda geldiğini belirtelim.

Silahlar ve eşyalar

Sonsuzluk Kılıcı
oBu Eşsiz yakın dövüş silahı, Donmuş Doruk’ta bulunabilir.
oBirincil ateşi güçlü bir kesme hareketi yapar. Rakiplere çok büyük hasar verir ve yapıları tek vuruşta yok eder (oyunculara 75 hasar).
oİkincil ateşi oyuncunun sıçrayarak büyük mesafeler katetmesini ve önüne çıkan her şeyi yok etmesini sağlar. Yere indiğinde çevresindeki oyunculara hasar verir (25 hasar) ve onları savurur.
oKılıcı taşıyan kişi ayrıca şu ek becerilere de sahip olur:
Azami Can ve Kalkan miktarı artar (200 Can/200 Kalkan).
Azami Can ve Kalkan miktarı altındayken her saniye canı ve kalkanı yenilenir (saniyede 1 Can).
Her rakip avlamada anında can kazanılır (50 Can).
Oyuncunun hareket hızı artar (%130).
oSonsuzluk Kılıcı’nı kaidesinden çeken ilk oyuncu azami canını ve kalkanını anında geri kazanır.
oEğer oyuncu Sonsuzluk Kılıcı’nı alırsa, tüm çanta eşyaları ve yapı malzemeleri yere düşer.
oSonsuzluk Kılıcı’nın sahibi bir eşya alırsa (yapı malzemeleri hariç), Sonsuzluk Kılıcı’nı yere bırakır.
oSahibi yere devrildiğinde veya avlandığında, Sonsuzluk Kılıcı yere düşer.
oHer maçta sadece bir Sonsuzluk Kılıcı bulunur.
oFırtınakanat yok edildiğinde, artık yolcular da hasar alacak.

Oynanış

“Benim Adam” menüsüne yeni ayarlar geldi:
o“Başlangıç Canı” artık “Yenilmez” olarak belirlenebilir.
Bu, oyuncuların adanızdayken herhangi bir şekilde hasar almasını engeller.
o“Oyun İçi Yapı Hasarı”
Bu ayarı devre dışı bırakarak adanızdaki yapıların oyun sırasında hasar almasını engelleyebilirsiniz.
Bu ayar oyuncuların oyun esnasında inşa ettiği yapıları kapsamaz.
o“Oyun İçi İnşa Etmeyi Engelle”
Bu ayar etkinleştirildiğinde oyuncular inşa edemeyecek.
Oyuncu çantası artık bir oyun başlarken ve bittikten sonra sıfırlanacak.
Oyunların kullanıcı arayüzünün bazı yerlerinde “mini oyun” olarak görünmesini düzelttik.
Bazen avlanan oyuncuların aynı doğma karesi üzerinde doğmasına sebep olan sorun çözüldü.
Düzgün çalışmayan “Yere Devrilme” oyun ayarı düzeltildi.
Ada sahibi yapı düzenleme imkânını iptal ettikten sonra oyuncuların oyun sırasında yapılara zarar verememeye başlamasına sebep olan sorun çözüldü.
Düşme hasarı devre dışı bırakıldığı halde ada yüklenirken bu ayarın eski hale dönmesine sebep olan hata düzeltildi.

Performans

Bir sunucuyu ilk defa başlatırken ada içeriklerinin yüklenme performansı iyileştirildi.
Bir adada bulunabilecek azami Araç Oluşturma Yeri sayısı sunucu performansını iyileştirmek adına 32 ile sınırlandı.
Aynı sunucudaki adalar arasında geçiş yaparken kullanılan bellek oranında iyileştirme yapıldı.
Çok fazla sayıda tuzak yerleştirildiği durumlarda parçacık sistemlerinin gösterdiği performans iyileştirildi.

Mobil

Telefondaki “Çarpışma” ayarını açma kapatma butonu eklendi.
Kreatif butonlardan bazılarına daha açıklayıcı bilgilendirme metinleri eklendi.
“Kullanılan Bellek” çubuğunun mobildeki diğer arayüz öğelerinin arkasında kalmasına sebep olan sorun çözüldü.

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Fortnite güncelleme

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