Fortuna Sittard: Acun Ilıcalı neden Hollanda futboluna yatırım yaptı?

Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın "Fortuna Sittard maceramız başladı" açıklaması, Hollanda'nın en güney ucunda, Belçika ve Almanya sınırında bulunan yaklaşık 38 bin nüfuslu Sittard kentinde heyecan yarattı. Eski bir madenci kenti olan Sittard, 1990'lardan itibaren kömür madenlerinin kapatılması nedeniyle işsiziliği yoğun biçimde hisseden bölgelerden biri. Kentin, 1968 yılında kurulan futbol takımı Fortuna Sittard da, geçtiğimiz yıllarda bu ekonomik sıkıntılardan etkilenen kurumlardan biriydi. Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Kulüp, 2016 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında Hollanda Futbol 1. Ligi'ne (Eredivisie) yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle 26. haftada iptal edilen 2019 - 2020 sezonunda istediği başarıyı elde edemeyen yeşil sarılı kulüp, 18 ligin bulunduğu ligi 16. sırada tamamladı. Fortuna Sittard, 2020 - 2021 sezonunda Eredivisie'de mücadele edecek. Ancak zaten geçen yıl yeterli düzeyde transfer yapamadığı belirtilen kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumların kapatılması yüzünden, diğer birçok takım gibi ekonomik olarak daha da geriledi.

Hollanda'da futbol sektörünün geçen ayki zararının 400 milyon eurodan fazla olduğu tahmin ediliyordu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Başkanı Eric Gudde'ye göre, birçok takım, bu kriz nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya. KNVB Başkanı, Hollanda medyasına verdiği demeçte, zaten durumu kötü olan futbol kulüpleri için koronavirüs krizinin son darbe olduğunu belirterek, "Birçok kulübün bu krizden kurtulamayarak iflas etmesinden korkuyorum" demişti. Böyle bir ortamda, Acun Ilıcalı'nın satın alma girişimi, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) kümede kalma mücadelesi veren Fortuna Sittard için büyük umut oldu. Ilıcalı'nın, Salı akşamı kendi televizyon kanalında yaptığı, "Hollanda'da Fortuna Sittard maceramız başladı. Hayırlı olsun diyorum" açıklaması üzerine Fortuna Sittard'ın resmi Instagram hesabı, takipçi patlaması yaşadı. Kulüp, kısa sürede 50 bin takipçiye ulaştı. Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard'a hangi koşullarda ortak olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Hollanda medyasına göre, Ilıcalı kulübün en az yüzde 25'ine sahip olacak.